天瑜爸爸患惡性肌肉腫瘤已擴散　周吉佩留言打氣：一定保持正面

2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤的小天瑜，進行手術期間發生醫療事故慘變植物人，多年來天瑜爸爸風雨不改到醫院探望陪伴女兒，亦一直奔波為女兒討回公道。8月7日天瑜爸爸更新社交網帶來惡耗：「把自己身體搞垮了。」確診惡性肌肉腫瘤。



自小天瑜出事後，多年來天瑜爸爸風雨不改到醫院探望陪伴女兒。（FB：@天瑜醫療事故關注組）

小天瑜出事後天瑜爸爸不辭勞苦照顧，8月7日在「天瑜醫療事故關注組」上載左手種豆(靜脈注射)，疑身處醫院照片留言：「上天這次又給我新的考驗。可能因為過去幾年來的奔波，加上長期的抑鬱情緒，現在終於把自己身體搞垮了。接下來的一段日子，將要接受長期的治療。祂的一切安排都總有祂的用意，可能祂就是要透過這個病，讓我提醒自己要經常保持心境開朗。要嘗試走出傷痛，不要再被焦慮所困擾。」

天瑜爸爸宣布身體出現問題。（FB：@天瑜醫療事故關注組）

天瑜爸爸親證患惡性肌肉腫瘤 癌細胞擴至左邊肺：最擔心一對仔女

天瑜爸爸8號早上回覆《香港01》指5月時右手手臂有腫脹，往公院求診至上月中證實是毒性高的惡性腫瘤，而且已經擴散至左邊肺部。醫生初步提供的治療方案，只有電療、化療和做手術3個方法，但天瑜爸爸不太願意接受上述的治療方案，因怕太傷身體沒法去醫院看天瑜，亦尚未敢親口告訴太太相關消息。曾親身前往探望天瑜的周吉佩都有留言打氣：「天瑜爸爸，明白你的情緒，但一定保持正面，加油！」

天瑜爸爸確診惡性肌肉腫瘤。（FB：@天瑜醫療事故關注組））