TVB搞亞洲超星團共有65個練習生　丁子朗、冼靖峰大戰內地小鮮肉

亞洲超星團，由TVB聯同香港星空衛視傾力打造，TVB獨家電視播出兼優酷國際版獨家網絡播出的全新偶像選秀節目，旨在打造國際潮流、青春洋溢的「華流偶像、亞洲超星」，重塑朝氣蓬勃、健康向上的香港青年文化，以源遠流長的中華文化爲底蘊的華流文化引領港澳臺和全球華人青年、亞洲青年。

香港也派出了九位參賽者，包括TVB的丁子朗、冼靖峰、黃奕斌Hugo、《聲夢傳奇2》文佐匡、環球的余宗遙，TVB童星出身的區珀豪，藝人莫少聰及洪欣之子張鎬濂，歐陽妙芝細仔方玉亨和黃星綽。韓國方面，有曾參加《PRODUCE X 101》金東彬，人氣超強勁。

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金東彬本身已有一定的人氣。（官方圖片）

TVB總經理曾志偉曾表示《亞洲超星團》將會在亞洲地區搜羅有潛質的年輕人，他說：「將會喺韓國、日本、香港、台灣、國內等，所有唔同嘅地方，揾一啲好有活力，好有Charm嘅年輕人，希望能選出一啲好好嘅團隊，成為大家嘅偶像。」

曾志偉在五月宣布將會同燦星文化合作舉辧選秀節目，初步構思是炮製兩隊男團偶像。（葉志明攝）

節目已面向全亞洲招募練習生，來自中國大陸、中國香港、中國澳門、中國臺灣、日本、韓國、越南、泰國、印尼等地的具有潛力的練習生，將在節目中接受專業製作人和訓練師的指導培訓，最終根據投票結果，產生全新的亞洲超級偶像團體出道。

《亞洲超星團》相信好快會播。（官方海報）

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