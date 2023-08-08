黃芷晴退居幕後擔當造型工作唔介意執頭執尾：幫姚焯菲拍MV搬裙

黃日華愛女黃芷晴今日（8/8）現身尖沙咀出席醫美品牌活動。久未露面的黃芷晴透露近年轉戰幕後，專為藝人安排服飾造型，相比之前做幕前輕鬆得多：「呢一年我都參與咗好多部MV，不過我嘅職位係比較低，我主要都係幫手襯衫同燙衫。而最近Chantel（姚焯菲）嘅新MV我都有份過日本幫手拍，而早前MC張天賦Overkill嘅歌我都有份幫手，前後呢年我都做咗有10個MV咁多。（Chantel啲衫由你負責？）咁又唔係，主要係我上司去處理，我都係俾吓意見，同埋我都係幫手搬啲衫同裙過去，如果大家有留意，條裙都幾大條，我哋係要用好大個箱裝，然後幫手搬運。（工作辛唔辛苦？）唔辛苦，都係我鍾意做嘅嘢，爸爸都好支持我，相比之前而家份工冇咁大壓力，而且而家係多咗私人生活空間，始終唔使好似之前咁要面對公眾，變相就冇咁大壓力。」

黃芷晴今日出席醫學美容品牌活動。（吳子生攝）

問到有否幫父親黃日華擔當造型師？黃芷晴笑言：「爸爸佢係最好，佢係好放手俾我搞，相對嚟講佢就最唔挑剔嗰個，因為話事權都喺我嗰度，但我都會俾佢揀過，睇佢會鍾意邊一個配搭嘅，而佢之前都會同我溝通好，話俾我知佢嘅口味係點。（佢有冇俾人你？）佢梗係有畀，大家一齊搵錢咁幾開心。」