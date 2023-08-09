驅魔麵館2︱第二季疑未能延續前作熱潮　觀眾列三大致命點

Netflix韓劇《驅魔麵館》第一季大受歡迎，大結局收視升近5倍，最高達10.999%，同時捧紅了趙炳圭和金世正等主演。第二季上月29日在高期望下首播，可是觀眾的評價卻只是一般，似乎未能延續前作的熱潮。



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《驅魔麵館2》上月尾開播後觀眾反應平平。（劇照）

《驅魔麵館2：全面回擊》除了原有的「Counter」成員外，同時加入了由《還魂》劉仁秀飾演的「羅蹟逢」，首集就有對付惡鬼，以及與「融人」重逢等觀眾熟悉的場面。驅魔人有新血之餘，惡鬼也全面升級，姜其永、金赫拉和金賢旭飾演的三大惡鬼獲得了中國驅魔人的能力後回到韓國並與「Counter」碰面，即將迎來一場可怕的腥風血雨。根據單靠目前「Counter」的能力和人數，似乎要對付三大惡鬼仍有一定難度。

三大惡鬼的能力大升級！（劇照）

《驅魔麵館2》開播後平均收視只有約4%左右，網上評價亦比預計有落差，觀眾列出了三大致命點：

1.換編劇後內容變得幼稚

《驅魔麵館》劇情不拖泥帶水又爽快，成為了首季大受歡迎的原因之一，編劇功不可沒。可是上季最後4集換編劇後一度被鬧爆爛尾，因此今季繼續由金新春擔任主編劇後，內容馬上被批變得幼稚。觀眾表示第二季加入大量突兀的喜劇式笑位，反而令劇情變得尷尬和無趣，失去了原作的味道。

劇中多了不少搞笑位，但觀眾普遍覺得幼稚又突兀。（劇照）

2.趙炳圭校園暴力爭議後不受觀眾歡迎

趙炳圭因飾演「蘇炆」爆紅，但劇集播畢隨即爆出校園暴力爭議，被指他在外國留學時曾霸凌其他韓國留學生。趙炳圭雖然有否認，但兩年多來一直爭議不斷，中間他亦沒有任何新作，因此觀眾一度以為《驅魔麵館2》會不了了之或更換男主角。不過在醜聞仍纏身的情況下，趙炳圭照樣以男主角回歸，有部分劇迷對他感到不歡迎。

趙炳圭捲入校園暴力爭議後變得不受歡迎。（劇照）

3.CG太假影響觀感

劇中不論「Counter」和惡鬼都擁過人超能力，又有陰陽之間的交界處「融」，劇集自然需要用上大量CG特效。隨着眾人能力升級，第二季的CG也跟着升級，但卻遭批評略嫌粗糙。其中一幕講到「羅蹟逢」陷入昏迷，置身天堂的他與融人見面，設計成藍地綠草的背景讓觀眾摸不着頭腦。

今季的CG特效被批略嫌粗糙。（劇照）

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