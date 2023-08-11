吳啟華14歲愛女曬30萬Hermès被批奢侈　6位星二代曾因炫富惹爭議

吳啟華的14歲女兒吳熙兒（小豬豬）一向十分愛打扮，早前去了日本旅行的她大曬長腿之餘，更因拎着價值約30萬的Hermès Birkin Cargo 25而掀起網民熱議，而吳熙兒平時的衣着亦不乏Chanel、Gucci等名牌，因而被網民狠批她「炫富」，認為她年紀細細就周身名牌太過奢侈。

吳熙兒平時的衣着不乏Chanel、Gucci等名牌。（微博@Cynthiaaa_wxe）

拎着價值約30萬的Hermès Birkin Cargo 25。（微博@Cynthiaaa_wxe）

身為星二代的吳熙兒自然一舉一動都被外界關注，但開始喜歡打扮的她亦被標籤上「炫富」、「早熟」等等。其實過往有不少星二代都曾因高調大曬名牌、名車等而惹來質疑，當中有人激動反擊，亦有人轉為低調，以下一起來看看吧。

王菲對女兒李嫣一向寵愛有加。（IG圖片）

王菲女兒李嫣

王菲與前夫李亞鵬的女兒李嫣今年17歲，身為天后的女兒，李嫣自小已備受外界關注。而王菲對愛女亦寵愛有加，有指王菲曾帶着囡囡到名店掃貨，短短兩個鐘就豪使10萬元，因而被冠上「李十萬」的稱號。女大十八變的李嫣鍾意化妝、染頭髮和玩紋身貼紙，令她的外表看起來比實際年齡成熟不少，私底下亦有不少名牌，包括Hermès Picotin Lock Bag、Prada手袋、Gucci波鞋等等，而李嫣亦曾因周身名牌而被批炫富，之後她索性將名牌袋的Logo遮住，避免再惹來爭議。

李嫣Post相特登遮住名牌Logo，避免再被批炫富。（李嫣IG）

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黎耀祥兒子黎正橋

貴為三屆視帝的黎耀祥，事業順風順水，近年又拍劇，又在內地登台，密密吸金，更由深井搬到上水天巒獨立屋。一向愛錫兒子的黎耀祥，幾年前送了黎正橋到美國留學，當時黎正橋頻頻在社交平台大曬跑車及名錶，包括310萬的McLaren 570S跑車、大黃蜂Camaro座駕、Rolex金鋼Daytona等等，因而被批過分炫富，更有指黎耀祥每個月給兒子20萬生活費。不過護子心切的黎耀祥在回應傳媒時就指車和手錶都是他擁有的，與兒子共同使用。

黎正橋在美國留學期間頻頻在社交平台大曬跑車及名錶。（Facebook圖片）

被批過分炫富。（Facebook圖片）

近年黎正橋經常陪伴父母及長輩，十分乖仔！（IG圖片）

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