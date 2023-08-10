Moving超異能族︱開箱10角色超能力　趙寅成為家人執行任務失蹤

Disney+原創韓劇《Moving超異能族》昨日（9日）一口氣播出首七集，劇集講述一群超能力者為保護家人免受傷害及不公平對待必須逃離追捕，直迫荷里活級的視覺特效獲形容是韓版《英雄》（Heroes）。今天就來為讀者一次過介紹韓孝周、趙寅成和柳承龍等10個角色的超能力及背景，幫助大家快速入戲！



「張洙源」柳承龍飾。（劇照）

1.「張洙源」柳承龍飾

張洙源擁有零痛感和再生能力，是一名前國家安全組織特工。一場意外中奪走了他的妻子，但同時發現女兒張喜秀繼承了他的異能，為了保護女兒他必須隱藏身份，目前經營住一間小型炸雞店。

「李美賢」韓孝周飾（劇照）

2.「李美賢」韓孝周飾

李美賢是金斗植的妻子，擁有超強五感，她在丈夫執行任務突然失蹤後退出特工生活。正在經營炸豬扒店的她獨力撫養兒子金峰錫，並教導及協助他要隱藏異能，避免引起神秘部門的注意。

「金斗植」趙寅成飾（劇照）

3.「金斗植」趙寅成飾

具有飛行異能的金斗植是資深國家情報特工兼神槍手，隨着工作和生活的界線愈見模糊，他開始擔心家人的安危。為了保護家庭，他奉命執行艱鉅又可怕的任務，卻於任務期間突然失蹤。

「金奉皙」李正河飾（劇照）

4.「金奉皙」李正河飾

金奉皙遺傳了父母的飛行能力和超強五感，他從少被教導要秘密緊守自己的異能，會以收藏於背包內的重物阻止自己飄浮在空中。可是遇到新轉校的張喜秀後，自己的異能變得愈來愈難控制。

「張喜秀」高允貞飾（劇照）

5.「張喜秀」高允貞飾

張喜秀擁有父親的再生異能，經歷一打十七依然毫髮未損，為了避免引起傳言，被迫轉校到遠離老家的高中，繼續緊守其秘密。可是在新學校遇上金奉皙後，人生有了新的轉變。

「李強勳」金道勳飾（劇照）

6.「李強勳」金道勳飾

李強勳是張喜秀和金奉皙的班長，平時是位聰明又品行端正的好學生，但其實遺傳了父親李才滿的高速移動能力及強大力量。一直極力隱藏異能的他因一次按捺不住的怒火爆發，從此改變了他平靜生活。

「李才滿」金成均飾（劇照）

7.「李才滿」金成均飾

金成均雖然智力不高，但卻擁有高速移動及強大力量的超能力。平時的他是一位好丈夫及好爸爸，與妻子一同經營小型超市。

「全啟道」車太鉉飾（劇照）

8.「全啟道」車太鉉飾

全啟道原本是一位喜劇演員，後轉行成為巴士司機。他擁有發電的超能力，只要手持電池等發電裝置就能啟動異能。

「法蘭克 Frank」柳承範（劇照）

9.「法蘭克 Frank」柳承範飾

法蘭克 Frank並非異能人，但他就是擁有強大力量，專門負責追殺異能人的神秘人物。

「李才滿」金成均飾（劇照）

10.「崔日煥」金希沅飾

崔日煥是喜秀及金奉皙就讀高中的體育老師，平時深受學生愛戴。不過其實他是受國家安全組織之命任職，目的為發掘及培育更多擁有超能力的學生。