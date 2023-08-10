Day@COLLAR眼鏡look出席活動　即被讚清純可愛仲話難得可以戴眼鏡

女團COLLAR成員許軼（Day）今日（10日）現身旺角朗豪坊出席日本眼鏡品牌活動，平日大多以型女造型示人的Day，以激罕限定眼鏡清純造型現身，重現中學時代戴眼鏡的阿Day，現場逾半百Fans到場表現興奮，震耳欲聾。

許軼Day以活力中性打扮，配搭玳瑁色眼鏡，可愛悠閒兼備的眼鏡娘造型。

Day透露早前與COLLAR團員到日本拍MV及節目，當中最開心是與姊妹們齊齊出埠：「平時做嘢都會分開各有各忙，難得可以合體出外工作，雖然行程好緊密，但係就好似嗰陣參加《造星》嗰時，成班女仔圍埋傾吓偈嗰種好溫暖嘅感覺，真係好開心、好難忘！佢哋個個都好照顧我，有佢哋喺度，我特別放心。」

逾半百Day的粉絲到場支持，場面墟冚。

Day被問到平日是否多戴眼鏡時，她就指指日常工作的時候很少戴眼鏡：「因為戴眼鏡影相嗰陣，塊鏡片好容易會反光，效果就無咁好。不過喺屋企睇片㷛劇嗰陣，我就會戴返眼鏡，對眼無咁攰，舒服好多㗎。有時我喺社交平台開live都會照戴眼鏡，呢排忙於新歌及綜藝節目宣傳，難得可以好舒服咁戴眼鏡出活動，所以今日特別開心！」難得Day以「眼鏡LOOK」出席活動，又識做地擺出多個可愛甫士，吸引半百Fans與途人們圍觀拍照，讓現場的閃光燈閃過不停！

Day指平日在家睇片、煲劇時都會戴眼鏡，讓平日經常對着鏡頭的眼睛好好休息。

Day又透露在日本工作期間，曾經過眼鏡品牌的日本店，可惜因為工作關係未能進店，今次工作就初次體驗到他們的極速配鏡服務。大會特別邀請她於活動前挑選五款心水鏡框，作為慶祝品牌5周年紀念，並配合「最快20分鐘交件」承諾，即時為她施展「極速魔法」配製靚靚眼鏡，她說：「今日終於有得體驗呢個Magic，好多副眼鏡同黑超都好靚！多謝品牌贊助（係咪揀咗好多副？）我揀咗五副，因為真係好多款，好多都好靚又好型！」

Day接示平日很難選購到人儀的眼鏡款式，這次出席活動，一口氣看中7款鏡框，笑指今後可以多點以眼鏡LOOK示人。

Day不禁大讚：「嘩！真係好快，完全冇諗過配眼鏡可以咁快，活動未完就已經配好五副我鐘意嘅眼鏡，真係好驚喜！同埋，佢哋話鏡框鏡片都有各一年售後服務，仲適用於全球，例如日本、台灣、新加坡、澳洲 ，如果出trip整爛咗都可以拎去整，呢個對我嚟講好重要！」