林嘉欣離婚後低調由加拿大返港首現身　籌備藝術展獲黃子華撐場

影后林嘉欣上月驚傳離婚，與導演袁劍偉結束12年婚姻，隨即傳聞滿天飛。嘉欣早前帶同兩名女兒回加拿大，以單親媽媽一人之力照顧女兒。昨日（11日）她再更新社交網上載一系列藝術展花絮照及影片， 透露自己已經從加拿大飛回香港，正忙於籌備即將舉行的藝術展。

林嘉欣與導演袁劍偉結束12年婚姻。（IG：@karenalamkayan）

林嘉欣在社交網上載一系列藝術展花絮照及影片。（IG：@karenalamkayan）

林嘉欣離婚後低調由加拿大返港，首現身籌備藝術展。（IG：@karenalamkayan）

嘉欣在社交網站圖文並茂發文表示：「想說每次set up展覽需要的人力和心思都不能缺少。謝謝池哥、Teresa、David的黃花梨木／動人線條的漂流木和肌肉；謝謝Pauline的花藝擺設把生命力帶入空間；謝謝我的團隊Team Karena數學又好又靚又做得；謝謝阿Kim／阿Human協助我們很多的細節和分享辦展經驗；謝謝cowrice 你們的友誼和厚愛；謝謝阿揚給我和cowrice一個嚮往的風景。明天開展覽嘍！期待見到大家。」

林嘉欣身穿黑色長裙打扮現身「VIP優先場」。（IG：@karenalamkayan）

林嘉欣在場內滿場飛為來賓講解作品。（IG：@karenalamkayan）

影片及照片中可見嘉欣身穿黑色長裙打扮現身「VIP優先場」，在場內滿場飛為來賓講解作品，兼且大方親民合照， 心情似乎未有受到離婚報道影響！ 一向人緣極好的嘉欣當然少不免獲一眾好友現身撐場支持， 當中包括曾稱林嘉欣為「大佬」的好友黃子華， 對方興奮在社交網貼出合照並寫道：「嘉欣有新作品，她手中拿着的給我搶購了。黑土，心頭好。阿揚的攝影，那境界，看得出是玩命換回來的。雪境黑陶，嘉欣說，這是無常。原來無常有一種涼意，炎炎夏日，不亦樂乎！」