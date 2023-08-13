林子博女兒林詠渝重遇陳豪　盤點童星近況冼迪琦莊錠欣出寫真

林子博與子女兩年前移民英國，近日返港探親，與不少好友共聚。日前林子博就帶了囡囡林詠渝回TVB電視城，更偶遇曾合作的陳豪，引起熱議！詠渝相隔11年重遇《天梯》男主角陳豪，詠渝在劇中飾演張可頤次女，二人有不少對手戲，子博上載當年今日對比合照：「當年今日，詠渝重遇劇集《天梯》的牛屎叔叔。」陳豪愈見男人味，相當有型，而詠渝轉眼已亭亭玉立，而且不時分享跳舞片段，表演慾十足。

林子博與子女2年前移民英國，近日返港探親順道到台灣旅行。（FACEBOOK：@林子博）

林子博女兒林詠渝，相隔11年重遇《天梯》男主角陳豪。（FACEBOOK：@林子博）

現年18歲的林詠渝四歲起做童星，曾參與9部電視劇同1部電影，戲份較多的劇集也拍過6、7套如《我的如意狼君》、《東坡家事》和《公公出宮》等，佢嘅代表作為《我的如意狼君》中扮演周麗淇角色「徐芯」童年版，首次演出即演活一個跛腳女孩。

詠渝曾飾演劇集《我的如意狼君》中的童年周勵淇牛奶糖。（受訪者提供）

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其實除了林詠渝之外，相信一班長年風雨不改駐守在電視機面前準時收看電視劇的觀眾，對過往不少好戲的童星們都留下了深刻印象。而一班童星長大後亦各有發展，當中有不少依然活躍在演藝行業，有一些已經轉行成為運動員、模特兒等等，還有活躍於其他不同行業，以下細數昔日童星的近況及回顧經典作品。

童星羅梓龍曾經參演《堅離地愛堅離地》、《My盛Lady》、《華麗轉身》、《逆緣》，還有電影《溝女不離三兄弟》、《12金鴨》、《你咪理，我愛你！》等等。

羅梓龍

曾拍TVB劇集的童星羅梓龍今年已經20歲了，外貌更與昔日充滿稚氣的他完全不一樣，操出一身肌肉之餘還染了一頭淺金色頭髮。自小已經五官深邃的他，長大也零走樣，甚至蛻變成一位韓系美男子！

羅梓龍變咗韓系小鮮肉。（IG圖片）

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昔日童星「東東」張預東和「況復生」張國權（Daniel）今年聯手合作重出江湖，開設YouTube頻道大過戲癮。東東和Daniel在童年時期分別效力無綫（TVB）和亞視（ATV），前者是兒童節目《閃電傳真機》、《至NET小人類》的小主持，及後成為了一名專業配音員，專為金秀賢、岡田將生等頂級靚仔配音，至2021年1月離巢回復自由身，而Daniel則憑《我和殭屍有個約會》系列的殭屍仔況復生一角為人熟悉，他完成學業後未有重返娛圈，不但成為了名店Sales，亦與圈外老婆Freby結婚八年，名副其實是一名人夫。

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上年奧運大家非常關注的劍擊港隊，其中一名是TVB童星出身的吳諾弘。童星出身的吳諾弘曾拍過不少劇集，包括《酒店風雲》、《宮心計》、《On Call 36小時》、《巨輪》等，現在已成為獨當一面的運動健將！吳諾弘學了劍擊多年，更休學專注向全職運動員之路進發，東京奧運是他首次代表港隊出戰的奧運賽事。

今屆出戰男子花劍團體賽事的四人香港代表包括（左起）蔡俊彥、男子花劍奧運金牌得主張家朗、吳諾弘及張小倫。（FIE Facebook專頁）

對比起《律政新人王II》的小女孩，今日的小迪已長得亭亭玉立。

曾在《律政新人王II》中飾演「馬國明養女」辛家寶一角而廣為人認識的童星冼迪琦，幾年前進軍台灣娛樂圈，以女團身份出道，但早前就宣布從AKB48台灣姊妹團AKB48 Team TP畢業。而此時她亦挑戰性感極限，推出首本寫真集《AKB48 Team TP冼迪琦1st寫真集—在你心迪》，當作送給粉絲的畢業作品，絕對是性感尺度全開！

小迪的寫真名為《AKB48 Team TP冼迪琦1st寫真集—在你心迪》。

小迪的寫真相，令男粉絲鼻血直流。（官網圖片）

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正中者正是Honey Bees時期的莊錠欣。

莊錠欣（Elkie）在2016年以香港成員身份於韓國女團CLC出道，在2021年就宣布退團並主力在內地發展。不過她在韓國以女團身份出道前，已經是無綫（TVB）中的童星，更參與多部劇集的拍攝，包括《公主嫁到》、《怒火街頭》、《On Call 36小時II》，而Elkie最近一次參與TVB的電視劇拍劇已經是2016年。Elkie更即將推出首本個人寫真，以找到自我的旅程為主題，寫下這幾年奮鬥努力的心路歷程。

【圖輯】點圖放大看更多Elkie莊錠欣IG靚相👇👇👇

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成展權自小就於ETV中出現。（網上圖片）

成展權被喻為是「ETV一哥」，事關早在那個返小學睇教育電視（即是ETV）的年代，他就以童星身分經常出現，後來到90年代他亦參演過包括《十月初五的月光》、《帝女花》及《陀槍師姐IV》等不少劇集的演出。在2006年，他和妹妹成珈瑩一同參演《天幕下的戀人》，飾演鄭嘉穎童年版「沈朗」之後就再沒有作品。最近有網民翻出他的近照，小時候長得十分俊俏的他，今年34歲的他原來已經是一位超級型男！

成展權和成珈瑩。（網上圖片）

離開TVB後，成展權就繼續專心學業，於城大政策與行政榮譽社會科學學士畢業後，就轉往澳門從事公關及市場營銷工作，後來又於知名洋酒公司升任助理經理，2020年更轉任了另一間跨國洋酒公司的亞洲區域銷售經理，事業生涯可說是「平步青雲」。

成展權愈大愈靚仔。（網上圖片）

從3歲開始拍劇的鄭耀軒，至今已經參演過40部TVB劇集，讓觀眾比較印象深刻的，應該是飾演2016年的《公公出宮》刁蠻富家孩子「金多寶」，那時他年僅七歲，但人細鬼大，演技成熟，讓觀眾眼前一亮。打開知名度後，鄭耀軒也在《降魔的》飾演童年版的豪仔，劇集爆紅亦令更多人認識他，但原來鄭耀軒對加入娛樂圈的意願並不大，自從2020年演完《降魔的2.0》之後，鄭耀軒便開始減產專心讀書，暫時沒有參演任何劇集了。

【圖輯】點圖放大重溫《降魔的》「豪仔」童年照及更多近照👇👇👇

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謝子峰在《風雲：雄霸天下》飾演小聶風。（電影截圖）

由劉偉強執導、郭富城與鄭伊健主演的《風雲：雄霸天下》，當年大收4150萬成為年度票房冠軍。城城與伊健演繹的「步驚雲」與「聶風」形象深入民心，當年找來兩位童星飾演二人的童年時期，TVB出身的張裕東人氣相當高，長大後成為專業配音員，相反飾演伊健童年的謝子峰知名度較低，有網民發現，現年35歲的他原來任職總督察，雖說仔大十八變，但謝子峰個樣幾乎冇變過！

謝子峰現任職財富情報及調查科總督察。（警方影片截圖）

參與記者會講解案情。（影片截圖）

由佘詩曼、楊茜堯及陳豪主演的《宮心計》於2009年首播，佘詩曼和楊茜堯更憑此劇一同入圍競逐視后。而飾演主角們童年的小演員，13年後的今日亦已經長大成人，飾演佘詩曼童年的「小三好」陳詩慧搖身一變成為21歲美少女，當年的她更甩掉門牙，非常可愛。另外她的喊戲更成功感動不少觀眾。據指陳詩慧升中後專注學業甚少拍戲，更不時在社交平台與男友高調放閃。

佘詩曼、楊茜堯及陳豪主演的《宮心計》，飾演主角們童年的小演員。（影片截圖）

飾演楊茜堯童年的「小金鈴」梁暐昕，當年她與陳詩慧在田蕊妮旁邊唱歌的一幕令觀眾留下深刻印象。2003年出世的梁暐昕曾接拍不少劇集，例如《公主嫁到》飾演陳法拉童年、《使徒行者》飾演歐瑞偉女兒等等，更有「無綫御用淚彈」之稱。直到2017年，梁暐昕參演劇集《老表，畢業喇！》，不少觀眾表示睇住佢大，隨後她便淡出娛樂圈，生活亦非常低調。

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Bianca經常演女演員的童年角色。

陳偲穎今年已15歲，已由昔日可愛的小童星變身成亭亭玉立的美少女。Bianca不時在IG上傳翻跳韓國女團的影片，包括人氣的IVE《I AM》、《After Like》、(G)I-DLE《Queencard》和FIFTY FIFTY《Cupid》等，可見她相當熱愛K-Pop音樂。見到陳偲穎自學都有板有眼，加上外貌精緻撞樣何天兒（何傲兒），乍看甚有韓團偶像感覺，網民推介她考慮日後朝音樂方面發展，或者參加《聲夢傳奇3》。

陳偲穎15歲就擁有一對逆天長腿。（IG/@lovely_bianca_bianca）

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