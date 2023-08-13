「晶男郎」搭地鐵被捕獲網民認唔出　唔做「低頭族」專注睇書

現年34歲的何浩文（Dominic）憑在電影中飾演「鴨王」一角而為人熟識，他在早前播出的TVB劇集《一舞傾城》中飾演的「姑爺仔」Dave亦令觀眾留下深刻印象。日前有網民在搭地鐵時偶遇Dominic，並將照片分享到社交平台，寫道：「香港地鐵遇見一位演員大家知道是誰嗎？」

何浩文在TVB劇集《一舞傾城》中飾演Dave。（IG@dominic_hhm）

相中所見，身穿黑灰色T恤的Dominic，未有戴上口罩，見他戴着耳機，手上拿着一本書，神情十分專注。雖然該網民未能認出他，但就引來網民紛紛留言：「鴨王！」可見這個角色絕對是深入民心。當中亦有人表示想不到在這個幾乎人人都在搭地鐵時玩手機的世代，Dominic還會專注睇書，不做「低頭族」。

Dominic專注睇書。（小紅書圖片）

「鴨王」何浩文！（微博@何浩文Dominic）

Dominic曾與袁駿傑、喇英和楊尚斌在2008年組成男子跳唱組合Bro5，可惜發展平平，直至2012年憑電影《喜愛夜蒲2》而人氣急升，之後更被王晶發掘擔正做《鴨王》的男主角，他在戲中更全裸上陣，相當出位，而自此網民就愛以「鴨王」來稱呼他。雖然Dominic飾演的角色多數都是花心男，但現實中就完全相反，他與同門師妹方韻婷（Natalie）拍拖5年感情穩定，兩人不時大曬甜蜜合照，令人羨慕。

何浩文與方韻婷拍拖5年感情穩定。（IG@nataliefongg）