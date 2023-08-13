不正常愛情研究所｜船家爆曾接辦30人天體船P　伍倩彤聽到O晒嘴

J2節目《不正常愛情研究所》逢周四晚11點J2（82 台）播出，前晚（10日）一集由J2ers 黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）及伍倩彤（Gillian）主持。



今集「有故事的人」邀來船家芊芊分享「船P秘聞」。

今集有Gillian（左起）、Karen、Jojo、Doniven同Susuca擔任主持。

今集「有故事的人」請來船家芊芊分享「船P秘聞」，現年22歲的芊芊做了船家5年，上年用自己的積蓄和問家人借來的錢，一炮過買下一艘屬於自己的船。芊芊在節目大爆多個船P秘聞，當中包括女教授落重本包船做𡃁仔跟得阿媽，芊芊說：「佢揀一個二十人嘅Package，包晒滑水、滑梯、水泡同埋午餐，但佢哋咩都冇玩到，食飯仲叫埋我哋一齊食。之後個男仔去到邊，個女教授就跟到去邊，好似阿媽湊住個仔咁！」一眾主持聽完後都覺得該男仔應該是女教授的學生，Jojo更笑言：「跟得佢上船，實拎到straight-A架喇！」

芊芊話接過一單30人嘅天體船P，Gillian感嘆畫面應該好壯觀。

Susuca問芊芊有否遇過Crazy Party，芊芊驚爆曾經接過一單天體船P，她說：「有男有女，有老有後生，有靚有唔靚，差唔多成三十人。佢哋一上船就話要去冇人、冇船嘅地方，仲收晒我哋船家嘅電話，連佢哋自己人電話都收埋。」正當以為30人天體船P已經夠爆，芊芊再指發現一個神秘的篋，她說：「原來佢哋帶晒啲『玩具』上嚟玩。」Susuca再追問：「有冇喺你面前做啲咩過份嘅嘢？」芊芊說：「睇到晒佢哋做咩，仲話你鍾意可以Join，但我冇Join到！」