張國榮紀念展｜迎來第三十萬名入場觀眾　下月有明信片派「哥」迷

2023年9月12日是「哥哥」張國榮的67歲誕辰，適逢今年是「哥哥」離世二十周年，香港文化博物館特別籌辦《繼續寵愛．張國榮紀念展》，並邀請哥哥生前摯友陳淑芬、張叔平、夏永康擔任客席策展人，展期由3月29日至10月9日，與各位哥迷一起紀念我們寵愛的「哥哥」。

《繼續寵愛．張國榮紀念展》自三月二十九日開展以來深受市民及旅客歡迎，紀念展今日(八月十三日) 迎來第三十萬名參觀者，博物館特意為第三十萬名觀眾送上驚喜，文化體育及旅遊局副局長劉震、紀念展其中一位客席策展人陳淑芬，以及香港文化博物館總館長林國輝於今日親自送上別出心裁的紀念品給這位第三十萬名訪客，當中包括附有三位客席策展人陳淑芬、張叔平和夏永康簽名的展覽海報、編號為 813 的《張國榮20周年復古玫瑰紀念章 》、文化博物館禮物包以紀念這特別時刻。這位第三十萬名參觀者是來自沙田的李先生，今日和太太帶同兩位小朋友一起參觀紀念展，他和太太也是 Leslie 的歌迷，平時駕車時也會播放 Leslie 的歌曲，很高興能在展覽中看到這位一代巨星的舞台服裝，認為他是香港人的集體回憶。

由於今年9月12日是星期二，剛好碰上香港文化博物館的休館日，為了讓「哥」迷可以在「哥哥」誕辰當天到《繼續寵愛．張國榮紀念展》重溫「哥哥」的風采，香港文化博物館特別安排當天全日開館。除了《繼續寵愛．張國榮紀念展》外，博物館其他展覽亦開放予公眾參觀，陳太十分感謝香港文化博物館的特別安排和博物館全體工作人員的協助。

此外，陳太在過去的「哥」迷會活動中，看到來自各地的「哥」迷們除了十分有心、有質素、有修養，並都非常自律，令她和唐先生都十分感動，所以特別與唐先生商量希望他找一張「哥哥」的照片製作明信片送給「哥」迷，而在唐先生找尋照片時更意外地發現了「哥哥」的親筆手稿，那是當年「哥哥」為了製作紀念品而寫的句子，陳太和唐先生決定把這手稿留在明信片中，讓「哥」迷可以保存「哥哥」的真跡。陳太亦感謝照片攝影師夏永康提供照片檔案，讓明信片有更佳的製作效果。這明信片將於9月12日當天派發給參觀《繼續寵愛．張國榮紀念展》的「哥」迷作為「哥哥」的誕辰紀念 (數量有限，送完即止）。

另外，9月12日博物館一樓劇院會免費放映兩套張國榮主演的經典電影，分別為上午十一時放映的《戀戰沖繩》及下午三時放映的《東邪西毒》，觀眾可於活動開始前15分鐘排隊入場，名額有限，先到先得，額滿即止。