蔡嘉欣支持新時代女性拜金　18歲就知錢好重要：我拜金得起

蔡嘉欣（Kayan）因為一個「Barbie」帖文而被網民鬧拜金，更有網民叫同框的何依婷（Regina）、陳詩欣（Eunice）、鍾晴疏遠蔡嘉欣。不過蔡嘉欣對於被網民指是拜金女就直認不諱。回應網民留言時寫道：「你咩事呀？不嬲都係我自己拜金㗎啦！」



一個post引出「拜金」話題。（IG圖片）

今日（14/08）蔡嘉欣再於個人IG上撰寫長文，解釋自己對於「拜金」的定義。她直言自己從來都承認自己拜金，並表示自己從18歲開始創業後，就發覺所以使費也離不開一個錢字。她說：「將生活標準&質素全部量化，就係錢。」所以她在18歲的時候，就知道有錢才可以得到更好的東西。

蔡嘉欣於個人IG上撰寫長文，解釋自己對於「拜金」的定義。（IG截圖）

她坦言，自己熱愛工作，不習慣停下來，因為會感到好悶。她又指出，為了提升員工們的飯碗，她更加要努力搵錢，所以對她來說「拜金好重要」。她寫道：「因為拜金，我才有動力繼續努力工作。」最後她也表示自己會食譚仔也會食菠蘿油，並喜愛扮靚，旅行時住靚酒店，為了這些享受就需要有相應付出。她寫道：「好多只睇新聞而認識我的普羅大眾 只見我吃喝玩樂而不知我實質上都跟大家一樣 要返工，唔緊要，但我想勇敢、真實地同大家說，係呀我係拜金，但我拜金得起，拜金的我以後會繼續為了提升我生活質素而努力工作！」

蔡嘉欣鍾情Hermès ，自嘲是「拜金KOL」（Youtube@kayan c）