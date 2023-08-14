破毒強人｜何廣沛演啞男獲讚　盤點TVB「手語角色」有人一舉奪獎

《破毒強人》中，何廣沛在劇中飾演「徐安樂」一角，由於角色是啞巴，所以何廣沛主要用手語表達，不少觀眾都讚他做得好好。其實何廣沛為了角色也下了不少苦功，上手語堂長達半年時間，連監製都覺得他有機會在年尾奪獎。

何廣沛在劇中飾演「徐安樂」一角。（劇照）

《溏心風暴之家好月圓》（2008）劇集爆紅，包括飾演啞妹「阿慶」的陳法拉。在接拍《溏》之前，陳法拉多數飾演拋眉弄眼的邪花角色，而「阿慶」一角亦成功令觀眾改觀、肯定她的實力，使她大洗底，她接受傳媒訪問時曾說：「第一次得到觀眾咁愛戴。」非常感恩。陳法拉為角色亦付出甚多，在拍攝之前跟老師學手語長達四個月，每次上堂都學足三、四集對白，非常勤力。

飾演啞妹「阿慶」的陳法拉。（劇集截圖）

陳法拉在《溏心風暴之家好月圓》中飾演啞女「阿慶」。（電視畫面）

楊秀惠在《十八年後的終極告白》中飾演啞女「阿倩」，演技備受觀眾讚賞。她在劇中角色可謂相當有難度，雖然不用記和背對白，但卻要運用大量的手語，同樣好考記憶力，難度不下於背對白。而楊秀惠的手語配合眼神和表情都交足戲，即使全程沒有對白，她的演技都依然發揮得好好。

楊秀惠在《十八年後的終極告白》中飾演啞女「阿倩」。（big big channel）

佢為角色注入唔少感情。（電視畫面）

林穎彤在《名媛望族》中飾演啞妹「小茹」，在角中經常爆喊，當時直言因為演這部劇搞到自己精神分裂。

林穎彤在《名媛望族》中飾演啞妹「小茹」。（big big channel）

胡定欣在《拳王》中啞女「丁恩慈」，她更憑此角色奪得「最佳女配角」。

胡定欣在《拳王》中啞女「丁恩慈」。（電視畫面）

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