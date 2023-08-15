7位前「新聞小花」重聚慶出道20年　林燕玲趙海珠同場獨欠林小珍

無綫（TVB）電視一向都有不少美女主播，而林燕玲、趙海珠、林小珍、劉銘欣、羅若安、張鷺玲、余嘉敏及張頌恩這8位「新聞小花」轉眼已經出道20年。昨日（14日）林燕玲上載了7位小花的合照，獨欠林小珍出現。7位果然是「新聞之花」，出道20年，看上去還很年輕，跟現在的「新聞小花」有得較量。



45歲的林燕玲日前與一班同期出道的小花為劉銘欣及羅若安慶祝生日，林燕玲在社交平台發文：「20年前，我們共享了一間工作室，今天，我們共享一桌歡笑。祝Candy（劉銘欣）和OnOn（羅若安）生日快樂。」而當日剛好林燕玲與趙海珠兩位女神主播同場，實屬難得，亦勾起不少網民的回憶。

林燕玲日前與一班同期出道的小花為劉銘欣及羅若安慶祝生日。(ig@astroboyruby)

林燕玲2003年加入TVB，但2005年已經離巢，之後2011年曾在渣打銀行任職，於2017年嫁金融才俊葉浩文（Kirk）並誕下兒子葉星辰（Konrad）。林燕玲終於在去年重返幕前，任職鳳凰衛視香港台新聞主播，而網民亦可以在TVB的平台見到她，因為TVB平台有轉播鳳凰衛視的節目。

45歲林燕玲勁後生。(ig@astroboyruby)

而另一位「小花」41歲的趙海珠，同樣是2003年加入TVB，當時的風頭與林燕玲一時無兩，她在2007年亦離巢發展，轉戰財經及地產界。她同樣亦在渣打銀行任職，2011年便嫁給「富二代」陳昊言並誕近年多次下一子一女陳彥熹（Hayden）及陳曉霈（Sonia）。但陳昊言近年多次傳出陷財困，早前就有指出二人持有的貝沙灣豪宅淪為銀主盤。