逆天奇案2｜炎明熹客串演出露腰曬長腿操場奔跑　網民估又演自己

炎明熹（Gigi）貴為新一代小天后，近年火速上位，除了獲邀參加綜藝節目之外，又頻頻出騷，有報道指Gigi出騷價升價1.5倍，在暑假密密出騷的她，短短幾個月已吸金500萬，相當犀利！Gigi不但唱功了得，更被聲夢其他學員公認為最好演技，原來她亦有參演近期拍攝的TVB新劇《逆天奇案2》，總監製劉家豪曬出一系列花絮照，並寫道：「Gigi炎明熹強勢加盟，逆天2 全速拍攝中。」

《逆天奇案2》拍攝得如火如荼。（微博@陳志江）

估計Gigi今次在《逆天奇案2》中再次飾演自己。（微博@劉家豪）

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相中所見，身穿露肩恤衫襯短裙的Gigi，在操場奔跑，身邊有關嘉敏及趙璧渝扶着她，而她們身後有人舉着Gigi炎明熹的紙牌應援，估計Gigi今次在劇中再次飾演自己。其實Gigi之前都曾在處境劇《愛．回家之開心速遞》中客串演回「炎明熹」，當時她在接受訪問時直言大感興奮，並直認由小學時開始已是捧場客，她又指能與劇中角色真正合作感覺既榮幸又夢幻：「真係不可思議，冇諗過以前甚至而家睇緊嘅劇，會有機會遇到佢哋（劇中角色），雖然有時喺TVB會遇到大家，但唔會真係話傾偈嗰種。」Gigi更透露希望能多點拍劇：「我覺得拍劇好有趣，我好鍾意同工作人員相處，拍劇時真係會經常對到大家，而佢哋真係非常之好，好似屋企人咁，所以我希望儲多啲經驗同能力後再拍劇。」

Gigi在劇中飾演自己。