專訪｜王馨平嫁豪門22年仍有遺憾：無小朋友會少咗一啲經歷

王馨平曾是寶麗金四小花之一，不過當年完約唱片公司後沒多久，她便嫁給了商人Stephen Lee，再慢慢淡出幕前，做過業餘golf 球手和瑜伽導師，發現最鍾意依然是唱歌。



新歌其喺早在2018年已成形，但一直到今年才錄音，王馨平說每一句都眼濕濕，不過「當天離家出走 今天歸家未敢走」最中她的內心。（梁碧玲攝）

王馨平下月在麥花臣舉行《女人馨情演唱會》，為個唱推出新歌《威嚴背後》，唱出她和父親之間的感情。父親是獨臂刀王羽，王馨平以「既是傳統大男人，又是一名大俠」形容對方，就算眼見爸爸對待朋友比對待家人更好，她亦從不抱怨：「因為係驚佢，最好唔好惹佢，所以到後來，反而係Daddy埋怨點解我哋唔可以傾計，『因為我哋驚你，唔會好似朋友咁打開心扉咁講好多嘢』 呢個都係一個遺憾。」

王馨平婚後不時回台灣探爸爸，後來疫情難以起行，去年返台已是處理父親的後事，心情自然很以言喻。（視覺中國）

王羽有三個女兒，王馨平是長女，17歲那年被發現了puppy love：「佢知道咗好唔高興，有打我一巴，但都係唯一一次，我之後陽奉陰違，唔俾佢知、唔俾佢見。」而與老公的緣份，王馨平說本來是為了應付長輩多次的催促，但結果一見到對方時，即有「好似係佢」的感覺，加上當時唱歌事業處於樽頸位，結果拍拖不到一年即拉埋天窗。

王馨平話爸爸對老公十分滿意，以前成日都都叫佢唔好「蝦」對方。

由於男方家人低調，王馨平亦慢慢減少幕前演出，做少奶奶的下一步多半是生兒育女，但二人結婚多年一直未曾報喜，王馨平表示：「試過，但後來係無，我比較幸運係老爺奶奶都無迫我一定要生，佢哋思想都幾西化，老公亦都唔想我受苦，其實我哋係有經歷過，但係無，咁就要放低，因為見過身邊朋友為生小朋友 ，心理身理上受嘅苦係好辛苦。」 作為一位傳統大男人，王羽亦曾與女兒討論過生育問題：「我知我無小朋友，係會少咗某一種生活，但無辦法，呢個就係我人生；有小朋友嘅人，佢哋都有佢哋痛苦同快樂，我無，係少咗一番經歷。」

王馨平教瑜伽6年多，她表示就算演唱會宣傳期間，都會照常教班，平衡一星期教8堂。 （IG圖片）

王馨平現時的另一身份是瑜伽導師，她說做歌手是給觀眾看，而做導師則是看著學生能否做到她所教授的，每次落堂見到學生雙眼發光時，成就感爆棚，既有安穩生活，又為何要重拾歌手身份呢？她說：「當年因年事業上有啲棘住，離開可以係最好嘅辦法，再返嚟時係想做自己鍾意嘅嘢，而唔係要去拎啲咩獎。」

「作為歌手我已經她感恩，《別問我是誰》、《生命有價》、《美少女戰士》呢啲歌到今時今日大嘅家都仲記得。」（梁碧玲攝）

回想當年歌手的時光，王馨平自覺幸福，版權稅甚至今時今日仍在收取，雖然曾是四小花之一，但她一直沒有被吹捧而沖昏頭腦。「我會享受掌聲，但完咗落台返屋企要識自己飲水、煮嘢食、拎垃圾去倒，呢啲先係真實生活，你要識得過，要清楚台上嘅係夢幻生活。 我唔會因為排場而唔識得生活，如果係咁會好慘，有啲藝人跌落嚟之後好慘，我諗係因為過程中佢唔識得調適，呢個好重要，我估要入行都要有呢估心理建設，唔好一捧你就飄飄然。」 她說當年與三小花周慧敏、湯寶如、黎瑞恩難免會比較，但不至於勾心鬥角。「當年太忙做唔到朋友，而家反而會搵周慧敏食飯、睇戲，又會搵黎瑞恩打golf 。」

9月舉行的演唱會，因檔期問題，只此一場。

化妝：MOD – Crystal

場地：本地舞台