DJ Soda公然被蹂躪　直斥最猖狂竟是一位女性︰用力揉捏我的右胸

韓國性感女神DJ Soda昨日（13日）在日本大阪出席MUSIC CIRCUS慶典時，在表演途中被多名男觀眾趁亂伸手胸襲，事後她在IG發文公審不當的性騷擾行為，崩潰寫下「好可怕」並表示今後難以再靠近粉絲，並揭當中最猖狂的色狼竟是女性。



DJ Soda日本演出慘被多名男士公然胸襲 顫抖崩潰：從未遇過

南韓性感女神的亞洲百大DJ「DJ SODA」，在全球享有高知名度！（Instagram / @deejaysoda）

從畫面可見DJ SODA被多人胸襲。（IG：@deejaysoda）

胸襲一事持續發酵，被日網痛批是「日本之恥」，而主辦單位「TryHard Japan」15日發表聲明，認定此事造成性犯罪，將對這些伸鹹豬手的人提出刑事與民事訴訟。DJ SODA在痛揭遭到性騷擾，指控遭到觀眾席第一排其中一位女粉絲惡意襲胸：「不只有男性碰觸了我的胸部。這位女性也笑著掐住了我的胸部。我感到非常不舒服，但只能假裝冷靜地繼續演出。從照片來看，她似乎只是伸手向我走來，但實際上她毫不留情地揉捏了我的右胸。在昨天碰觸我的人中，她是最用力的。」

主辦單位「TryHard Japan」15日發表聲明，認定DJ soda事造成性犯罪，將對這些伸鹹豬手的人提出刑事與民事訴訟。

該名女子甚至趁她與其他粉絲交流時，也毫不在意地將手放在她的脖子上緊緊圈住，最後經紀人看不下去，上前將女子拉開。DJ SODA表示：「我真的很喜歡與粉絲互動，總是在演出結束時走下舞台，與粉絲擁抱。但這是我第一次在演出中遭受性騷擾，所以我決定勇敢地說出來。」

DJ SODA在痛揭遭到性騷擾，指控遭到觀眾席第一排其中一位女粉絲惡意襲胸。（twitter照片）