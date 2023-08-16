寵愛Pet Pet | 林夏薇演姐姐曬視后級演技　輕鬆駕馭賣醉戲

由林夏薇（薇薇）及周嘉洛主演的無綫（TVB）電視劇《寵愛Pet Pet》現正熱播中，開播至今，劇集贏盡口碑，兩位男女主角歡喜冤家演技擦出不少火花，薇薇更發揮視后級演技，演活既Mean又充滿愛心的獸醫「金惠婷」，凍齡般的美貌也相當養眼，難怪劇集播出後，大受觀迎！

林夏薇飾演姐姐。（電視截圖）

昨晚（15日）播出最新一集，薇薇前度突然出現，更打算一奪親生仔般的愛狗「冬甩」，薇薇終於擊退前度，但仍不捨十年感情，在嘉洛面前飲醉酒，並忍不住落淚，觀眾睇後大感虐心！薇薇戲中既心痛又故作堅強的演技，演活了一個外冷內熱的都市女強人重遇前度的反應，演技非常到位，無須太多動作，僅僅幾個眼神已表達出內心戲，可謂拍案叫絕！另外，薇薇照顧「冬甩」又展現溫柔一面，柔情似水氣質與薇薇形象甚為匹配。

想起前度爆喊。（電視截圖）

薇薇戲中既溫柔又可愛，倔強與善良並存的形象，獲觀眾稱讚好似韓劇女主角，使人想起韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》中的孫藝珍及丁海寅，韓味十足，觀眾看得大呼過癮！

戀上周嘉洛。（電視截圖）

真假姊弟戀sweet 爆曝光

劇集討論度高，功勞最大莫過於兩位男女主角。薇薇和嘉洛除了出席大小節目仆心仆命宣傳外，二人更頻頻於社交網站分享拍劇心得及片段谷收視，二人早前放在社交平台的跳舞及洗頭短片，連日來點擊超過半250萬，認真犀利；剛剛二人又上載一條短片，內容講姊弟戀幻想與現實的分別，觀乎他們Sweet爆拖手又扭耳仔，非常相襯，難怪網民都大讚他們CP 感十足，成功打破年齡差距，更有網民指薇薇keep 得白滑肌膚，有樣有身材，是現今「姐姐天花板」。