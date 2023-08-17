寵愛Pet Pet | 梁雯蔚除衫晒身材引熱議　周嘉洛甜爆招冧暈林夏薇

無綫劇集《寵愛Pet Pet》昨晚（16日）一集劇情令人反思，內容講述獸醫史立言（楊證樺飾）愛犬打比在天台危站，汪聲仁（周嘉洛飾）透過冬甩轉達打比想法，原來打比是氣立言打算為了移民掉低母親四婆（韓馬利飾）不顧！但其實一切只是誤會，立言從來沒有打算要拋下母親，只是寡母婆一手湊大兒子的四婆眼見兒子要獨力照顧6名女兒，才以拒絕移民為由欲幫兒子慳錢；幸好最終幾經轉折，四婆終答應移民並與兒子攬作一團和好如初，場面感人。

老戲骨韓馬利今次飾演的偏執老人不單造型搶眼，演技同樣到位，與楊證樺的互動亦十分精彩，加上香港近年湧現移民潮，相關劇情反映了不少移民家庭面對的切身問題，而打比透過阿仁轉達的一番心底話，更是發人深省：「我其實唔想移民，留低四婆自己一個好慘，我雖然只係一隻狗咩都做唔到，但如果有得揀，我會留喺度陪四婆，等佢唔會咁孤伶伶自己一個。」

打比心痛四婆自己孤伶伶留喺香港。

是集另一焦點落在姜大衞（John哥）飾演的金青松、和梁雯蔚飾演的Yumi身上，劇情講述兩人約會食飯，志趣相投的兩人就連食完蟹砌番成隻蟹出嚟這些小習慣也一樣。之後兩人行街買衫，其間Yumi因欲幫助途人除掉外套，因而遭心理學教授青松發現她因身材問題感到困擾，青松遂主動開解Yumi，Yumi則對其情愫漸生…講到與John哥有不少對手戲，雯蔚受訪時坦言：「知道要同John哥合作都怯怯地，始終佢係一位有份量嘅前輩，今次仲要同佢演父女戀，都擔心自己可唔可以Handle。」其實雯蔚於第一集除外套晒出白色緊身背心一幕，已獲網友大讚好身材，是集她再度大晒吊帶小背心，即再掀熱話！

另外，形象入屋的「薇洛CP」林夏薇、周嘉洛繼續大派彩蛋，今次兩人大玩模擬想像中和實際中的姊弟戀情況。在想像姊弟戀，嘉洛撒嬌在薇薇耳邊叫姐姐，冧度爆錶！至於在實際的姊弟戀，嘉洛霸氣總裁上身對着薇薇說：「Call me Daddy！」最後薇薇作狀追打嘉洛，場面搞笑。前晚（15日）一集，薇薇一場酒後吐真言戲十分搶焦，她爆喊說：「男人係咪個個都係咁，貪新鮮貪嫩口，十年感情又點喎，一有女人埋身就變狗公！」薇薇一字一淚講出不少女士的心聲，演技相當到位。至於嘉洛除了是搞笑擔當外，他在劇中對薇薇體貼入微，獲網友大讚是真．暖男！