47歲陳坤未婚卻被爆私生子不止一個「生母身份成謎」微博69字回應

大陸一線男星陳坤16日被狗仔懂瓜呱爆料，又多出兩個年約3歲的孩子，拍到他帶著一家人出門，也帶著兩個孩子逛街。



47歲的陳坤雖然未婚，但很多年前就被爆出有一個私生子優優，當時指出孩子是2002年出生，但生母的身分陳坤從未回應，近來狗仔拍到他帶著媽媽，還有大兒子優優出門，身邊竟然多出了兩個年約3歲的孩子，狗仔稱兩個孩子並不是陳坤弟弟的，而是陳坤的孩子。

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隨後陳坤在微博發文澄清：「正好把兩個近期離譜新聞一起回應了。跟周迅是死黨，沒結婚。以及家裡親戚多，孩子也多，但兒子我只有一個。我馬上就進山沒有信號了。謝謝大家關心，告訴媽媽們不要信。」

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