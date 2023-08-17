施匡翹出新碟《Ztory》10分鐘賣清　粉絲迫爆會展為見偶像一面

歌手施匡翹（Zaina）日前（13日）出席「香港高級視聽展2023」為新碟+散文相集《Ztory》舉行歌迷見面會。她為歌迷簽名，現場吸引了大批fans及HiFi發燒友索取簽名，更把會場都擠得水泄不通。最令人振奮的是，樂迷將現場售賣的新碟一掃而光，可見施匡翹有多受歡迎。



好多樂迷專程入場搵施匡翹（Zaina）索取簽名。

施匡翹對歌迷熱情反應坦言很意外，她說：「出席Hi-Fi展之前，已經舉辦了幾場簽名會及見面會，又去過書展及唱片舖，所以沒想過會太多人來，感覺上要買的朋友仔，之前都已經買了。所以當我一去到Hi-Fi展攤位見到有一大班歌迷及HiFi發燒在等我出現，好意外又好感動又驚訝。更加沒想過最後更將現場有的唱片賣清。對我來說，是好大鼓勵，聽到有朋友仔更說想買，然後職員回覆唔好意思賣清了，自己都不太相信。」

施匡翹（Zaina）幫樂迷簽名。

施匡翹再次感謝每一位支持《Ztory》的朋友及喜歡她的音樂每一位，推出唱片是她的夢想，賣得好，絕對是錦上添花，她更想公開多謝公司以及前前後後有份一起製作這隻碟的團隊，她感謝說：「每一位都好用心，希望睇了同聽了的每一位感受到，之後亦希望有更加多好的作品俾大家睇到和聽到。」

施匡翹（Zaina）幫樂迷簽名。