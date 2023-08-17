Moving超異能族︱趙寅成柳承龍飛入香港做任務 中文招牌有親切感
撰文：陳穎妍
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由柳承龍、韓孝周和趙寅成等好戲之人主演的Disney+韓劇《Moving超異能族》大受好評，獲劇迷大讚是韓版《英雄》（Heroes）外，其CG特效甚至媲美《復仇者聯盟》。最新預告中，兩大男主角驚喜飛入香港做任務，可說是滿滿的親切感。
《Moving超異能族》其中一條預告片中，趙寅成和柳承龍殺到香港執行任務，劇迷參考的取景地正是深水埗的基隆街。見到鐵製的中文字招牌、高樓大廈和地產街招等，相信對香港劇迷來說更有親切感。為了讓觀眾更投入其中，Disney+特別製作了一條VFX特效影片，由創作人Ben Mok用特技帶大家跳上基隆街上空，俯瞰深水埗的喧鬧街景，幾可亂真的畫面已相當震撼視覺。
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《Moving超異能族》首7集主要集中在異能人的後代上，講到李正河和高允貞在高中相遇後在生活上的巨大變化，同時殺手柳承範亦正在逐步狩獵散佈不同地方的異能人。來到劇集後半部，故事亦將轉回到異能人一代身上，回憶趙寅成等人擔任國家特工時的過去等，眾人必須隱姓埋名的真相終於要公開。
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