袁潔瑩激罕露面仍暴瘦　曾與劉鑾雄顏福偉等富商傳緋聞情路坎坷

現年53歲的袁潔瑩剛出道就憑藉電影「開心鬼」系列爆紅，當時的美貌可以說是娛樂圈罕見的，尤其是短髮造型，更是無人能敵。不過，近年袁潔瑩頻頻因過瘦而令人擔憂，她承認患有焦慮和人群恐懼症，幸現已康復，現時體重正常超過100磅。雖然她自爆零收入，但未心急復出。

，袁潔瑩昔日在演藝圈中是數一數二的女神。（VCG）

近日，她亦激罕露面，穿上襯衫與網民打招呼，雖然着得非常密實，但仍看得出袁潔瑩面頰凹陷，非常消瘦。袁潔瑩在1994年患上厭食症，有段時間她的體重下降只有77磅，連月經都停止，由厭食回復正常經歷3年時間，她覺得醫治內心情緒比增磅更難，當時厭食症令她事業一度短暫停滯。

袁潔瑩近年頻頻因過瘦而令人擔憂。（截圖）

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而袁潔瑩的愛情跟她的事業一樣顛簸，她曾經同郭富城三度合作而傳出緋聞，但卻遭到郭富城粉絲大力反對，不過二人由始至終未正面回應過。後來她又傳出與富商劉鑾雄有過一段情，不過劉鑾雄出了名花心，與無數知名女星有過糾葛，袁潔瑩並不是他的最終目標，所以她同劉鑾雄一起3年便分手收場，更將男方送給他的豪宅出售。

劉鑾雄（大劉）曾與不少女星傳緋聞。（資料圖片 / 葉志明攝）

後來她遇上了「白花油王子」顏福偉，可是兩人的戀情維持不長。經歷過幾段失敗的感情，或者已經令到袁潔瑩心灰意冷，認為男人並不可靠，加上剛好患上厭食症令到她的情緒不是太好，她淡出娛樂圈後，與名媛榮文蔚丈夫阮偉文的妹妹阮嘉欣展開長達7年的戀人關係，可惜最終分手收場。之後，袁潔瑩重返電視圈，與李麗珍、張慧儀、江欣燕及葉蘊儀等人，接拍無線新劇《女人俱樂部》（前名：M Club）時又被踢爆又再次「轉性」搭上男監製陳維冠，二人更被影到在街上談情，陳維冠更一度情不自禁，突然緊抱袁潔瑩並親吻她。不過，最終袁潔瑩的感情至今未有著落。

與「白花油王子」顏福偉亦傳過緋聞！（VCG）

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