寵愛Pet Pet｜古佩玲上位做配角超搶鏡　原來當年差啲入唔到TVB

無綫（TVB）劇集《寵愛Pet Pet》熱播中，日前（18/08）一集講到周嘉洛做了「讀心神探」，揭穿了招浩明的賤男真面相也拯救了林夏薇的名譽，因而古佩玲戀上了周嘉洛，更發動攻勢倒追周嘉洛。



古佩玲在昨晚一集好出位。（截圖）

談到劇中女追男Chur爆周嘉洛，古佩玲笑言：「現實生活中未試過女追男，所以拍攝時都有少少怕醜。我本身比較收斂，暗戀人都係靜雞雞寫情信，仲要唔敢寄出去！角色好勇於表達自己，我覺得都幾好，有時鍾意一個人都要主動去爭取，唔好畀自己後悔。」

古佩玲的角色很討喜。（截圖）

由參選港姐開始

講起古佩玲，觀眾們都想起她在《愛.回家之開心速遞》中的神婆June，有點神神化化，可愛之中又帶點八婆性格，相當討喜。她和龍璟風，風少陳浚霆組成的新CP更是劇迷必睇的劇情線的一。與不少成功入屋的TVB藝人相似，古佩玲也是藉由參選香港小姐而入行。

古佩玲倒追周嘉洛。

港姐競選被傳有背景

古佩玲參加《2019年度香港小姐競選》奪得季軍而入行，同屆由黃嘉雯奪冠，王菲奪得亞軍，但三位當中發展最好，最入屋的應屬古佩玲。當年參選時，古佩玲只有19歲，按照港姐競選慣例，後生佳麗通常都較難奪勝，更甚有傳她家庭背景雄厚。她早年接受《香港01》專訪時就回應過此事：「屋企屬於好正常，唔覺得好富有，自己係lucky，我身邊都有人為生活發愁，但覺得有時啲報導誇得有啲大嘅...19歲報名參選，冇諗過一報名就等於將成家擺咗入去，或者要面對咁多嘢。」

古佩玲大讚周嘉洛為人風趣幽默搞笑。（資料圖片）

差一步沒有參選港姐

她也透露過，參選其中一個原因是完成婆婆的遺願。講起當年突然出現在第二次面試的原因，她表示當時覺得自己未必入到second-in，所以就和朋友一起去韓國散心。她說：「收到入second in嘅時候，我係即刻喊，因為我驚影響我讀書，諗好多嘢，我同TVB講畀兩個鐘諗下，到最後覺得呢個機會好難得所以試下。」

上年冠亞季分別是黃嘉雯（圖中）王菲（圖左）和古佩玲，由於未有接任者，好大機會做多年。（資料圖片）

古佩玲成為上位小花。（資料圖片）

上位小花

離2021年的專訪已過了兩年時間，當時古佩玲在《我家無難事》飾演C，其後也陸續在《凶宅清潔師》、《隱形戰隊》演出，特別是近年在《愛.回家之開心速遞》的神婆June的出現次數愈來愈高，也比起兩年更為入屋，「上位之花」之名當之無愧。

古佩玲的「神婆June」角色很入屋。（《愛回家》截圖）

入行4年演技進步

說回《寵愛Pet Pet》中古佩玲的演釋，可能由於受到了《愛》的持久訓練，演技確實比起她在《我家》之中順暢、自然得多，再加上對手周嘉洛和招浩明的關係，又更為相得益彰。值得一讚的是，雖然錢敏莉（Bianca）定位是一個性格古怪的有錢女，但古佩玲飾演的Bianca卻份外討喜，就算做出霸佔周嘉洛的睇症時間和包起間餐廳去倒追周嘉洛等令人厭惡的事，放在古佩玲卻會變得可愛和純真。這一點就不得不為編劇、導演和古佩玲「畀一個Like」。

又一張meme圖。（《寵愛Pet Pet》截圖）

表情好可愛。（《寵愛Pet Pet》截圖）

表情好可愛。（《寵愛Pet Pet》截圖）

表情好可愛。（《寵愛Pet Pet》截圖）