《不懂撒嬌的女人》 相隔6年凌晨重播　5件威水史造就近年經典作

無綫（TVB）劇集《不懂撒嬌的女人》 現正於凌晨時份重播，對10點後才回到家的上班一族來說，可以重看《不懂撒嬌的女人》這套近年其中一套最好睇，最受歡迎的劇集，實在是一大福音！《不懂撒嬌的女人》於2017年首次於TVB播出，除了演員組合不同也有5大值得留意的威水史。



《不懂撒嬌的女人》劇照

演員班底特別

《不懂撒嬌的女人》劇集故事以商場為背景，旨在探討職場上女性高級管理人員大多成為剩女的原因和分析內地、香港、台灣女人分別，是一套商戰混合戀情元素的劇集。劇集由林文龍、宣萱、王浩信、唐詩詠、高海寧、黎諾懿等人主演。劇集最大特色，當然是林文龍和宣萱這對組合。

不懂撒嬌的女人（TVB.com）

宣萱頂替鄧萃雯反而仲好

不得不提的是，相傳劇組最初原意是找鄧萃雯飾演劇中女主角「凌敏」，可是因為劇本及檔期問題，最後才由宣萱出演，但劇集的成功也印證了找宣萱演出女主角是正確的選擇。演出總是帶着幾分喜感的宣萱，可能更適合「凌敏」這個角色。值得一提的是，今次是宣萱繼《阿Sir早晨》、《難兄難弟》、《老婆大人》、及《老婆大人II》後，第5部沒有被綁架脅持場面的劇集。同樣地，高海寧也頂上了原定由朱晨麗的「田蜜」角色，現在看來這個更動也不錯。

（《不懂撒嬌的女人》劇照）

林文龍、宣萱「回巢」之作

《不懂撒嬌的女人》是林文龍，時隔9年、宣萱，時隔5年和袁文傑時隔25年之後，回巢TVB的首部劇集，不得不說，時任副總經理（節目及製作）杜之克先生和監製的面子真大。

唐詩詠憑《不懂撒嬌的女人》贏得視后。（劇照）

高海寧《不懂撒嬌的女人》（電視截圖）

2017年《不懂撒嬌的女人》王浩信都算大犧牲。只有一條毛巾半遮掩的跑街。（螢幕截圖）

編審係黃金組合

之所以劇集能夠如此成功，編審、監製也功不可沒。《不懂撒嬌的女人》由關樹明擔任監製及朱鏡祺與劉小群擔任編審。前者有作品《O記實錄》，《陀槍師姐III》，在《不懂撒嬌的女人》之後更有《再創世紀》、《救妻同學會》和《刑偵日記》等，後者朱鏡祺是行內知名的編劇，十分擅長於人物塑造，突破傳統框框，引起社會話題，作品有《學警狙擊》、《女王辦公室》、《情事緝私檔案》等等，更創造出了「Laughing哥」這個人物，劉小群也是《陀槍師姐III》、《天地男兒》、《法證先鋒》的編劇，《不懂撒嬌的女人》之後與朱鏡祺也創造了《鐵探》、《刑偵日記》和《下流上車族》三部作品，可說是編劇之中的黃金組合。

演員班底有新鮮感。（《不懂撒嬌的女人》截圖）

演員班底有新鮮感。（《不懂撒嬌的女人》截圖）

2017年收視之冠，製造訂閱潮

《不懂撒嬌的女人》播出後也得到不少獎項，2017年唐詩詠憑「凌禹勤」一角奪得「最佳女主角」和《英國大本鐘金獨角獸大獎》「最受推崇女主角」，宣萱也憑「凌敏」（Mall姐）一角奪得《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2017》「最喜愛TVB女主角」和《微博之星2017》「微博給力電視劇女主角」。除了在香港熱播，成為2017年上半年最高收視劇集，累積平均收視率點為28.5點之外，也有不少觀眾觀眾為了重溫劇集而訂閱myTV SUPER。這套劇集也由香港紅到內地和馬來西亞。

樓主得知「太子女」派報稅表的做法感到震驚又無奈，直斥「真係離譜到極點」，同時批評「太子女」無視他人私隱。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

樓主懷疑遊日返港的同事將「菌」帶回公司傳播。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

樓主稱現任老闆是第二代，平日待同事很苛刻。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

奠定王浩信一線小生定位

除了以上獎項，《不懂撒嬌的女人》亦是男二王浩信彈起，成為一線小生的起點。除了林文龍、宣萱，王浩信亦因為此劇而成功打開了外地市場，與唐詩詠的配搭，也奠定了他在觀眾心目中「好男人」的形象。