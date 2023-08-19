披荊斬棘3 | 林志穎鄭嘉穎相擁敘舊　談車禍經歷︰那疼痛難以形容

內地綜藝節目《披荊斬棘3》於本月18日播出先導篇，32位哥哥初亮相，相互寒暄打招呼。當林志穎一登場時，所有哥哥都起身為他鼓掌，讓林志穎也相當感動。



在接到節目邀請，林志穎笑言自己第一反應是：「應該來了！」他透露道：「因為從第一季就在邀約，然後第二季我記得蘇見信跟導演組聯絡，還打電話給我，問我要不要來，那時候因為小朋友上課走不開，我說明年一定來。」

林志穎樣貌幾乎無變化。（視頻截圖）

然而，去年林志穎遭遇嚴重車禍，顏面、身體等多處骨折，甚至險些葬身火海，幸好及時獲救，積極治療，如今才能來到節目，同時談及車禍後的經歷：「去年的意外其實傷得蠻重的，一不小心就半身不遂，我體重也掉了十幾公斤，基本上每個 小時被叫起來，因為他們怕我意識不清楚，有什麼樣的狀況，那個疼痛很難以去形容，你只要沒吃止痛藥，真的痛到……不得了！當然我想堅強過來的原因、來上節目的原因有很多，因為最主要還是要謝謝救我的那些人，真的很謝謝你們救了我，讓我可以重新站在這個舞台上，讓我能夠勇敢地再次面對大家。」

2022年7月22日，林志穎於桃園市駕車時發生嚴重車禍，他的白色座駕Tesla失控自撞橋墩起火，車頭幾乎全部陷入火海，兒子也在車內。當時林志穎傷勢嚴重，一度卡在車內，慶幸獲現場民眾救助脫困，而兒子則只是受到驚嚇，並無大礙，有指他被拖出時滿臉鮮血，頭部受傷，一度躺路邊無法說話。