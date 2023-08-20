劉馬車出獄證與鄧月平關係純潔　望對方守住底線：唔好出賣自己

網紅劉馬車早前向《香港01》爆料指「細個」曾與鄧月平拍拖，坦言：「仲係好愛佢。」還曬出多張與鄧月平的合照，其後鄧月平接受《香港01》訪問就否認此事，更指出其中一張影着背影的合照並不是她，亦於網上否認這段「戀情」。在鄧月平回應之際，劉馬車就因猥褻侵犯罪而入獄。正當網民覺得事件已經完結之後，三個月後出獄的他又嚟料，繼續向《香港01》爆料。



劉馬車事後亦進行直播，稱自己會自首，可見他臉上有血迹。（劉馬車youtube頻道）

劉馬車出獄表示會改過

劉馬車接受《香港01》時，表示日前（17/08）晚上已在荔枝角「出冊」。他說：「呢三個幾月，5月頭到而家經歷咗好多嘢。坐監好痛苦，冇自由精神壓力好大，老豆都好擔心我，自己都識諗，希望出返嚟可以重新出發，真係鳳凰涅磐，烈火重生，亦都唔會咁衝動。」

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鄧月平。（IG@lllarine）

鄧月平超Deep V。

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對於鄧月平否認「戀情」一事，他直言不開心，說道：「都有啲唔開心，都好明白佢仲係上緊位女星為咗自己演藝事業（否認）。我都冇辦法，唔通去斬纜，明白嘅。我當年係同佢一齊過，大家年少無知我覺得冇乜嘢，係咪先？但係我哋冇發生過關係，我哋好純潔嘅，我都知而家我高攀唔起亦唔可以同返佢一齊，但係都好想繼續祝福佢，但係我好希望佢唔好為咗上位出賣自己身體，出賣自己肉體，出賣自己靈魂。」

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劉馬車於網上向鄧月平示愛，又表示曾經與她拍拖，但其後鄧月平澄清並無此事。（IG圖片）

劉馬車在片頭拿著身份證，作勢向懲教人員敬禮。（YouTube@劉馬車）

最後劉馬車也不忙宣傳自己，就他想在音樂和微電影上發展，也有很多大計劃。他又直言自己很討厭澳門微辣。他說：「佢哋迫死個女仔直係好X街，好想約加蔥打，不過佢都係縮頭烏龜，所以我決定向鍾培生下戰書，一係我就打低佢，一係我就俾佢打死，我都冇咩好輸。」