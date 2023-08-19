朱晨麗入行12年緋聞情史豐富　被指靠百億前度向上流直認：好hurt

現年35歲的朱晨麗參選《2011年度香港小姐競選》勇奪冠軍後簽約無綫，美貌與智慧兼備的她自然是不少男士心目中的女神，入行至今12年亦有過一些戀情以及傳過多段緋聞戀情，情史可說是相當豐富。

朱晨麗是不少男士心見中的女神。(ig圖片)

今日就突然有讀者向《香港01》爆料指朱晨麗原來已有新男友，對方是富二代史昊洺，他父親是香港中華廠商聯合會會長史立德，父子同是擁有多隻馬匹的馬主。爆料者指朱晨麗與史昊洺大概在上年暑假時已經開始交往，去年兩人還拍拖去了泰國布吉旅行享受二人世界，他們的朋友圈亦知道兩人是一對。有傳朱晨麗心急想泊好碼頭，與史昊洺打得火熱，更已陀有對方的BB，最近她的照片明確可見肚凸凸孕味濃，疑似懷孕，看來終於成功釣到金龜，有望嫁入豪門。不過朱晨麗已否認了有關緋聞，又指傳她懷孕傳得太誇張。

朱晨麗否認了她與史昊洺的緋聞。(ig圖片)

有指朱晨麗肚凸凸孕味濃。(報料者提供)

而在朱晨麗過往多段情史與緋聞入面，就以她與百億電子大王劉紀明的戀情最為轟動。有傳她2014年曾與百億電子大王劉紀明相戀，同年豪擲港幣7百萬買入現時價值千萬的將軍澳兩房單位，亦靠男方的關係而認識幾位闊太，並在男方身上學會投資，成為了坐擁千萬豪宅的小富婆。據悉，二人拍拖兩年，可是未能開花結果，於2016年正式分手。對於被指靠百億前度向上流，朱晨麗曾在訪問中直言：「好hurt，好無奈，清者自清！」

朱晨麗否認與史昊洺拍拖兼陀B。(IG圖片)

朱晨麗又曾與李逸朗、前經濟發展及勞工局局長葉澍堃兒子葉瀚華傳緋聞。甚至有傳她獲當年出任無綫董事局主席的「殼王」陳國強關照，變得忽然富貴，與家人坐頭等歐遊，更一炮過付清樓價買樓。不過朱晨麗就表示如果有人照住她，她在無綫的劇中就不是演「女二」，而是演「女一」，否認有關傳聞。

而朱晨麗與何廣沛的緋聞就傳足6年。朱晨麗與比她細1年的何廣沛在2017年合作劇集《超時空男臣》時被指撻着，雖然兩人一直沒有公開認愛，且一直強調大家只是好好的朋友。不過，何廣沛就多次被影到出入朱晨麗香閨，二人獲安排拍攝《大醬園》再演一對情侶時，戲裡談情，戲外都不時在網上放閃，二人甜到漏的互動，一度被網民呼籲兩位原地結婚。可惜，今年3月何廣沛被發現已在IG單方面unfollow朱晨麗超過2個月，二人疑似不歡而散，6年的姊弟戀緋聞正式劃上句號。

朱晨麗與何廣沛的緋聞傳足6年。(劇照)

+ 2

點擊睇朱晨麗靚相：