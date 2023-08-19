中年好聲音2｜姚安娜被嫌唱腔老土　自覺成功：越老土越正

TVB備受關注的綜藝節目《中年好聲音2》今（19日）舉行拜神儀式，27位入圍參賽者均有出席，其中47歲曾做過主持、歌手的姚安娜就是焦點之一，在接受《香港01》訪問時表示有留意外界、網民的意見，令她有少少緊張。

姚安娜曾是主持、歌手。（葉志明攝）

姚安娜曾擔任過兒童節目《閃電傳真機》的主持人，又做過歌手，雖然有幕前的經驗，但畢竟已是多年前。問到再踏舞台唱歌緊不緊張，她就表示：「其實少少就有，因為經過海選我迴響比較大，我自己好緊張。」而對於新導師陳慧嫻的加盟，更令她緊張：「開頭有少少緊張，後來知道陳慧嫻小姐做評判超緊張。因為我睇報導陳慧嫻小姐話唔好揀佢啲歌，但每一位參賽者一早揀定晒，之後萬一好彩入到圍我就會唱陳慧嫻嘅歌，冇可能話改就改，又想入又驚。」

姚安娜有看網民意見。（葉志明攝）

不少參賽者都有找唱歌老師訓練，但姚安娜就沒有：「好忙冇時間安排。」續問到曾作為主持、歌手，參加比賽會否感到有更大壓力，她就淡定表示：「可能係其他人比我更肉緊，因為咁多年嚟我好着重心靈，名利嘅嘢睇得比較開。」是次參賽她只是想追求喜歡唱歌的初心。

姚安娜想唱陳慧嫻的歌曲。（葉志明攝）

另外，提到在海選時其表演令到不少網民吐槽，認為她唱腔老土，對此她就表示：「我好成功囉，可能新一代嘅人唔明，但我哋呢啲上咗年紀嘅人，一睇返呢啲就忍唔住笑出嚟，呢啲就係越老土越正，其實我係好成功。」她又表示假若順利再進入更前面位置，她會挑戰不同曲風，表達更多面向給觀眾看。