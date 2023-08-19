Moving超異能族︱李正河為角色增肥30KG　減重後秒變回萌帥小鮮肉

Disney+韓劇《Moving超異能族》持續高話題度，除了韓孝周和趙寅成等實力派外，飾演「金奉皙」一角的李正河也憑精湛可愛的演技成功搶鏡。今年25歲的他首次擔正做男主角，不惜為了角色增重30KG，敬業到不得了。



李正河成功憑「金奉皙」一角引起關注。（劇照）

李正河在《Moving超異能族》飾演韓孝周和趙寅成的兒子「金奉皙」，為了隱藏飛行的超能力，他不但要佩戴鉛塊等重物外出，自少亦吃得比一般人多去維持體重。為了完美演繹角色，李正河不惜犧牲外表和身材一下子增重30KG，甚至維持了整整一年。劇集結束後，李正河又馬上開始做運動減肥，早前出席記者會時可見他已重新瘦回來，獲劇迷大讚敬業。

李正河為角色不惜增重30KG。（IG/@jungha.km）

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李正河拍完《Moving超異能族》後快速減重成功，變回萌帥小鮮肉。（IG/@jungha.km）

1998年生的李正河2017年通過網劇《心動注意》出道，正式進軍韓劇界後參與過《新入史官丘海昤》、《Run On》和《無法抗拒的他》三部話題作，《Moving超異能族》則是他首部擔正主角的作品，身為李準基和朴恩斌等師弟備受重用。網民翻找李正河IG後驚見他是集可愛和帥氣在一身的小鮮肉，五官清秀之餘又同時給人鄰家男孩的感覺，表示期待他之後活躍的演技活動。

李正河在《無法抗拒的他》飾演「金恩韓」，對韓韶禧有好感。（劇照）

李正河出道前更曾參加男團選秀節目 《The Unit》，最終19名止步。（KBS）

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