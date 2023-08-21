寵愛Pet Pet大結局劇透｜周嘉洛向林夏薇求婚　關鍵時刻竟有意外

《寵愛Pet Pet》進入結局周，上星期講到周嘉洛和林夏薇正式成為戀人之後，林夏薇就發現原來周嘉洛背着她告訴爸爸姜大衞，林夏薇找周嘉洛假份情侶的事。因而兩人又反面了，同一時間，黃子恆也開始追求林夏薇，古佩玲也倒追周嘉洛。



周嘉洛同林夏薇離離合合。（《寵愛Pet Pet》劇照）

《寵愛Pet Pet》第十六集 (08/21) 劇透

徐榮為了喝醉後發生的事煩惱，向周嘉洛訴苦，並猶豫是否應該放棄追求婉琴。姜大衞偶然結識黃子恆，知黃子恆對林夏薇有意思，囑咐林夏薇不要三心兩意。林夏薇思前想後，帶黃子恆一同赴約見周嘉洛，暗示和周嘉洛沒有可能，周嘉洛黯然退場。黃子恆知林夏薇利用自己，但仍向她提出交往請求，林夏薇被感動，嘗試與黃子恆開始。同時，古佩玲為討好周嘉洛苦練駕駛，周嘉洛感動，兩對情侶各自開展新戀情。周嘉洛只能透過冬甩了解林夏薇近況，林夏薇赫然發現周嘉洛竟知道自己的秘密……

姜大衞患病。（《寵愛Pet Pet》劇照）

《寵愛Pet Pet》第十七集 (08/22) 劇透

林夏薇懷疑冬甩向周嘉洛通風報信，遂設局驗證。診所開會討論寵愛城營運，古佩玲和黃子恆以伴侶身份各為周嘉洛和林夏薇發聲，場面尷尬。古佩玲為寵愛城提出拍婚照建議，周嘉洛未有興奮感覺而認定自己仍對林夏薇有意。黃子恆告知林夏薇，姜大衞找他改遺囑，林夏薇確信姜大衞患上絕症。林夏薇在黃子恆面前強裝鎮定，卻在周嘉洛面前抑壓不住情緒。診所眾人遇常客戴廣登被大漢追打，嚇至四散，危急關頭，周嘉洛和林夏薇對彼此不離不棄，真情流露。林夏薇不想做第三者，打算辭職……

周嘉洛同古佩玲分手。（《寵愛Pet Pet》劇照）

《寵愛Pet Pet》第十八集 (08/23)劇透

林夏薇和周嘉洛知姜大衞時日無多，暗中為其張羅，林夏薇見周嘉洛為姜大衞忙前忙後，大為感動。徐榮醉間向周嘉洛爆出林夏薇辭職一事，周嘉洛連忙向林夏薇剖白，並承諾會與古佩玲分手。可惜周嘉洛為了冬甩追小泡芙延遲分手，林夏薇為感情事與周嘉洛爭執，不歡而散，冬甩自責令他們產生誤會。林夏薇欲向黃子恆提分手，卻得知其父生病，說不出口……周嘉洛不想一錯再錯，終向古佩玲講分手。古佩玲一方面威脅周嘉洛分手後會一無所有，另一方面當眾加碼投資寵愛城，令周嘉洛騎虎難下。

古佩玲報稱小泡芙身上的鑽石吊飾不見了，最終在林夏薇的診症室找到，並報警控告林夏薇與周嘉洛盜竊。（《寵愛Pet Pet》劇照）

《寵愛Pet Pet》第十九集 (08/24) 劇透

古佩玲報稱小泡芙身上的鑽石吊飾不見了，最終在林夏薇的診症室找到，並報警控告林夏薇與周嘉洛盜竊。林夏薇、周嘉洛得悉審理案件的法官正是鄰居楊莫偉文，二人想起曾因莫偉文養的鸚鵡方丈而得罪過他，深感不妙。同時，黃子恆不計前嫌擔任二人的辯護律師。冬甩堅決要去法庭找莫偉文說明真相，在一眾動物好友掩護下來到法院外，蓄勢待發……黃子恆得出辯論新方向，提出讓冬甩出庭卻被莫偉文拒絕。晚上，周嘉洛、林夏薇代方丈向莫偉文傳話……

《寵愛Pet Pet》大結局，周嘉洛鼓起勇氣向林夏薇求婚，卻在關鍵時刻發生意外，失去與冬甩溝通的能力。（《寵愛Pet Pet》劇照）

《寵愛Pet Pet》第二十集(大結局) (08/25) 劇透

為求冬甩可上庭作供，黃子恆願意讓冬甩及周嘉洛在庭上接受測試。冬甩以按鈴作供，起初有條不紊，但在主控官連珠炮發的質問下，冬甩不停按鈴及吠叫。小泡芙見冬甩痛苦，有所決定……案件審到最後階段，周嘉洛、林夏薇自行做結案陳詞。黃子恆找到關鍵證據……塵埃落定，一切回復正常，周嘉洛卻發現林夏薇仍有去意，在冬甩的鼓勵下，周嘉洛鼓起勇氣向林夏薇求婚，卻在關鍵時刻發生意外，失去與冬甩溝通的能力，不知道冬甩將婚戒藏在何處……