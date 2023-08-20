60歲莫少聰洗底做好爸爸　帶12歲莫芷嫣街頭篤魚蛋上演父慈女孝

60歲的莫少聰，近年長駐內地發展，不時在抖音拍片，分享自己日常點滴，他跟洪欣曾有過一段情，生下一子張鎬濂（跟繼父張丹峰姓），但一直被人垢病他多年來少有理會洪欣母子。近日莫少聰帶同跟前妻孫雲玲所生的女兒莫芷嫣，回港行街並在街邊篤魚蛋，父女一人一口，突然洗底變身好爸爸，明顯是回港發展的前奏。

60歲莫少聰洗底做好爸爸，回港發展的前奏。（小紅書）

莫少聰在80年代在影圈走紅，代表作是1988年的《中國最後一個太監》及《黃飛鴻》系列飾演梁寬，而他跟洪欣有過一段情及育有一子，即是跟隨繼父張丹峰姓的張鎬濂，但莫少聰一直未有照顧洪欣母子，跟比他年輕28年的內地歌手孫雲玲結婚，並誕下一女莫芷嫣，可惜這段婚姻只維持5年，離婚後囡囡跟隨莫少聰生活。

莫少聰帶囡囡街頭食魚蛋，畫面好溫馨。（小紅書）

近日莫少聰帶同12歲女兒莫芷嫣，在街頭吃地道小食魚蛋燒賣，父女成個餅印，女兒生得甚高到了莫少聰耳仔，莫少聰還叮囑囡囡小心燙親，在街頭上演了一幕父慈女孝，過程被網民全程拍下並分享到小紅書。沒有生父照顧的張鎬濂也十分生性，出道後不時參加選透節目，包括《以團之名》，近日參加全新偶像選秀節目《亞洲超星團》成為大熱門。莫少聰積極洗極，以好爸爸形象重新出發，相信很快可以在港再見到他的演出。

洪欣同囝囝張鎬濂，母子相依為命。（微博圖片）

+ 5

+ 35

洪欣同囝囝有新生活：

+ 34