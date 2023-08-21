姜皓文受周潤發堅持跑步做運動　「戒甩」困擾幾十年哮喘問題

姜皓文（黑仔）日前獲得「香港健美金像獎-十大健美名人」獎項。這個獎項是為表彰十位香港演藝名人在健美人生的三大元素「健康形象」、「完美體態」和「豐盛人生」方面的卓越成就。



姜皓文（黑仔）日前獲得「香港健美金像獎-十大健美名人」獎項。

姜皓文（黑仔）對獲獎感到十分榮幸，也表示自己愛上運動是因為得到周潤發（發哥）的啟發。他說：「好開心自己喺健美同運動可以相提並論，愛上運動全靠發哥，有一次開工見到發哥，問佢日後我可唔可以好似佢咁好身型，發哥話可以。」

姜皓文（黑仔）對獲獎感到十分榮幸，也表示自己愛上運動是因為得到周潤發（發哥）的啟發。

自從發哥開始帶領他行山和跑步，就令他漸漸愛上運動，之後也養成運動的習慣。姜皓文堅持這個習慣超過10年。這10年間，他得到一種體悟：「我覺得運動可以改變一個人嘅磁場，比較（令人）開心同正氣，我會繼續堅持去做運動。」除了運動，飲食節制也是重要一環。他也十分感謝太太的「監管」，他說：「直至到今時今日，屋企煮飯都喺無油、無鹽、無糖，辛苦太太啦。除咗開工可能會食多少少嘢，屋企都喺以清淡為主。」

姜皓文受周潤發堅持跑步做運動。

他表示運動改變了他，也令他更加健康，更改善了他的哮喘問題。

他表示運動改變了他，也令他更加健康，更改善了他的哮喘問題。他說：「我兩歲開始有嚴重哮喘，自從跑步之後，近呢8年都冇噴過哮喘藥，我覺得已經戒咗。我會堅持跑步，跑到自己跑唔到為止。」姜皓文表示以往怕自己應付不到馬拉松比賽，不敢去嘗試，但最近他也開始計劃參加，他希望靠自己力量去感染身邊的人。

姜皓文說：「我兩歲開始有嚴重哮喘，自從跑步之後，近呢8年都冇噴過哮喘藥，我覺得已經戒咗。」