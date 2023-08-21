寵愛Pet Pet｜冬甩出街有粉絲靠屁股認出　主人招浩明：佢好花心

無綫（TVB）劇集《寵愛Pet Pet》除了周嘉洛、林夏薇、姜大衞、黃子恆、古佩玲和徐榮等人好戲之外，另一主角金毛尋回犬「冬甩」當然也不可多得，表情多多之餘動作都做到足，同樣也是劇集功臣。



《寵愛Pet Pet》由周嘉洛、林夏薇主演。（《寵愛Pet Pet》截圖）

有粉絲靠屁股認得冬甩

劇集播出後，原來「冬甩」也跟着大受歡迎，外出還被不少粉絲求合照。冬甩的主人招浩明接受《香港01》訪問說：「都幾受歡迎，好開心竟然帶Romeo（冬甩）出街有唔同觀眾認得佢，有啲人認得佢脷上面嘅胎記，仲有個觀眾認得佢屁股，哈哈哈。通常佢哋會問係唔係冬甩，想同佢影相。」

《寵愛Pet Pet》劇中的明星狗「冬甩」好搶鏡。（《寵愛Pet Pet》截圖）

明星狗冬甩小知識

明星狗「冬甩」原名叫Romeo，於2019年12月22日出生。冬甩主人表示，拍攝時大概兩歲半，現在已經三歲幾。他也說：「Romeo平時響屋企係一個百厭嘅大細路，但係一出街就十分之乖，好黐人同埋好鍾意玩球類運動，當然唔少得十分為食。」

明星狗「冬甩」原名叫Romeo，現時三歲多。（IG圖片）

冬甩（Romeo）的主人是劇中演員招浩明。（《寵愛Pet Pet》截圖）

冬甩（Romeo）好可愛。（IG@iamromeo.golden）

冬甩感情生活一片空白

冬甩的主人招浩明和招浩明未婚妻Sophia透露冬甩的感情生活：「Romeo暫時仲係單身，之前曾經都試過搵佢嘅Juliet，但可惜仲未搵到，可能係因為佢太花心嘅問題，因為佢成日都搵唔同嘅狗女玩。佢都唔介意搵人類女朋友，所以歡迎各位單身女士約會。」

冬甩（Romeo）好可愛。（IG@iamromeo.golden）

冬甩主人係招浩明

招浩明也表示，其實「冬甩」在《寵愛Pet Pet》之前亦參演過客串過《愛.回家之開心速遞》第1558集和《神奇的燈泡》第1集。當《寵愛Pet Pet》招募狗仔上鏡時，就有公司同事推薦他帶Romeo去試鏡。他說：「當時casting，監製、導演、編劇，仲有部分演員都響度，大家對Romeo 好似一見鍾情，而且導演們特別鐘意Romeo 表情多多，跟住就順理成章完成了。」自始Romeo就多了「冬甩」這一個身份。

招浩明表示自己最初都沒打算養狗，後來不經意之下睇到冬甩三個月的短片後，就決定要帶他返屋企。（IG@iamromeo.golden）

冬甩（Romeo）一啲都唔傻

劇集中「冬甩」傻更更的模樣深得歡心，但現實中的冬甩（Romeo）其實一點也不傻。招浩明說：「訓練冬甩並唔算十分難，但係需要花大量時間每日練習。基本指令sit， down，come，heel，stay 一定要做得好，咁複雜啲嘅動作就會容易啲掌握。通常複雜小小嘅行位或者動作睇完劇本後我哋都會諗定唔同嘅方案方便現場對策，有時會需要現場唔同工作人員都會一起幫手。當中『Bang！』（扮死）就會多一啲步驟，因為需要拆開兩至三個唔同嘅動作分開來練，然後串連一齊，所以每一個動作都要很紮實。」

冬甩客串過《愛.回家之開心速遞》第1558集和《神奇的燈泡》第1集。

冬甩客串過《愛.回家之開心速遞》第1558集和《神奇的燈泡》第1集。

冬甩聰明到識「自到」

招浩明也分享了一次「冬甩」自己返工的經驗。他說：「最難忘的一次，係拍攝的後期，因為開心速遞的拍攝撞了期，咁啱屋企人又有事幫唔到手。唯有要Romeo自己返工。仲記得嗰日係開外景，公司安排了專車來屋企接Romeo到拍攝現場，最初我都好猶豫到底佢可唔可以自己坐車，所以一直同司機溝通住，點知原來司機話Romeo好乖好定，一直坐喺後座睇風景，我聽到就放心哂啦。大家都講笑話Romeo以後收到通告可以自到啦！」