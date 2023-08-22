「後生仔」連環是非事件簿　徐文浩俾女攬林正峰孔德賢都曾出事

《#後生仔傾吓偈》捧紅了不少藝人，不過近年都有藝人捲入是非，最新又有徐文浩，不過又怎會只得他一個，以下立即為大家數一數「後生仔」連環是非事件簿！

徐文浩

徐文浩（Fred）日前被爆出與一名女子在車廂內的片段，兩人身貼身並肩而座，狀甚親密；該女郎不顧衣衫不整，成個人撲上男方身上，而男方亦笑笑口，似乎冧爆，可見兩人關係匪淺！

係幾有台型喎。（IG@frederkkk）

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《香港01》致電徐文浩求證，被問到是否有同穿吊帶裙女郎在車廂有親密互動，最初徐文浩接聽後否認：「應該唔係（我），冇喎！」更著記者給他睇睇照片。惟記者發照片後，再多次致電徐文浩，徐文浩卻未有接聽電話。不過事後卻回覆傳媒承認是片中人，當時大家都喝醉了。

林正峰

2022年10月，有雜誌報道指林正峰背住22歲的女友游嘉欣，偷嗒31歲的無綫小花劉溫馨兼斷正。林正峰與游嘉欣並沒有對外承認過戀情，但卻不時被發現雙雙結伴遊玩。然而林正峰卻被影到與劉溫馨單獨約會撐枱腳慶祝男方生日，令他惹來一腳踏兩船之嫌。

劉溫馨當日着到好靚同林正峰食生日飯 （劉溫馨IG）

報道出街後，林正峰即公開激動澄清，表示自己單身，直言與劉溫馨並不相熟，是對方主動約他食生日飯，由於對方是曾經合作過的前輩，所以才會聚一聚出去食，食完飯之後他與劉溫馨亦再沒有任何聯絡。他又謂：「學懂世途險惡，以後會更加小心。」似有所指，疑暗示自己今次是遭人擺上枱，趁機與對方劃清界線。不過未幾他就刪除了「學懂世途險惡」字眼。

林正峰就話同女方一D都唔熟啦。

今日凌晨，緋聞另一女主角劉溫馨就於IG出post，分享了她到迪士尼樂園影的靚相，並在標題寫上「他約我去迪士尼」，留言表示：「幫我影相嗰個人話呢,用手機影黎講，呢幾張相直頭可以攞嚟做教材。咁當然人靚都好重要啦！係咁讚自己影得好靚！😆你地話係唔係？🤗 #他約我去迪士尼 #童話世界 #童真 #大滿足 #nofilter #清者自清 #自己知自己事 #世途險惡」從她的Hashtag看似是在回應林正峰的言論，令人有無限聯想。而對於林正峰表示與劉溫馨不熟，劉溫馨回覆傳媒時就表示：「如果唔熟嘅，點會出嚟食飯啊！」兩人明顯口供不一。

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林正峰就有關事件獨家回應《香港01》表示：「當時打『世途險惡』係因為覺得有啲委屈，所以當下有啲激動，然後我覺得用字可能有啲負面，我其實並不是想針對人，係想針對件事，所以就刪去了『世途險惡』。我覺得真的真的真的很無奈，無奈的是我由頭到尾都是說事實，也是對事不對人，我亦發誓我無講過任何大話，對方約我慶祝係事實，因為曾經合作過，我覺得食一餐飯是沒有問題，沒有和游嘉欣在一起也是事實，所以真的覺得很無奈。然後我只係想講番迪士尼我是和我的好朋友去的，我並不知道她是跟誰人去，只能說那人不是我。」

游嘉欣同林正峰緋聞傳咗好耐！（

孔德賢

2020年，孔德賢捲入與廖慧儀的是非。廖慧儀的舊愛Sam疑似為情受困，於油麻地一座大廈墮樓輕生，終年27歲。Sam胞妹之後公開Sam的千字遺書，內容充滿對廖慧儀的指控，更爆出廖慧儀疑似暗撻孔德賢才狠飛Sam，其中提到廖慧儀用無數大話瞞著他，相約另一人出街，令Sam留下心理陰影。雖然孔德賢曾多次否認跟廖慧儀有發展過，但網民依然瘋狂到他的IG洗版和留負評等。

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孔德賢都係靚仔一名。（陳順禎攝）

孔德賢亦因此沉寂了一段時間，不過現時他與廖慧儀都已經復出幕前。

廖慧儀與孔德賢的合照。（IG@newayyee）