南韓DJ SODA爆6歲被強姦#metoo悲慘經歷　用10年成世界頂流女DJ

DJ SODA今日（21/08）於Instagram上，以英中韓三種語言發表聲明，指對性騷擾等事不容忍。她寫道：「我不想再躲避也不想再躲避了。 如果我不理會這一點，別人必然會成為受害者。」聲明中更透露自己的悲慘經歷，童年6歲時被入室強盜強姦。



DJ Soda早前受邀來港打碟。（IG/@deejaysoda）

從畫面可見DJ SODA被多人胸襲。（IG：@deejaysoda）

「南韓女神」DJ SODA於IG發表聲明，DJ SODA早前出席日本音樂節時被粉絲「胸襲」，其後演變成國際事件，有網民忿DJ SODA被性騷擾，自發尋找加害人，也有網民指事件發生反而DJ SODA的錯。事件音樂節主辦單位「TryHard Japan」也表示支持，並於8月21日在未確定嫌疑人的情況下，以不同意猥褻等嫌疑向大阪府警局提起刑事訴訟。日本NHK報導，TryHard Japan的律師在8月21日上午9時後前往泉南警察署提交告發狀，目前警方已經受理。

DJ SODA在文中寫道：「當我6歲時，我的父母都在工作，我獨自一人在家，遭到一名強盜強姦。那時，我撒謊告訴父母說我差點被搶劫，但我沒有開門是因為害怕他們會受傷。這場震驚使我患上了選擇性缄默症，我一直隱藏著，沒有告訴任何人。」

DJ SODA自爆6歲曾被強姦：當時父母都在工作，我獨留家中

DJ SODA可算是現時世界頂流的DJ之一，本名황소희（釋名黃素熙）的她出生於1988年韓國。據資料顯示她於2013年6月開始擔任DJ工作，初出道的她並不算是一砲而紅，而是靠後天努力一步一步精進技術。到了2015年她開始參加韓國世界DJ音樂節，更受到世界樂迷的喜歡。

翌年，DJ Soda通過華納音樂集團發行了她的首張迷你專輯《Closer》，主打單曲有〈Kung Fu Dab〉。她還與同一唱片公司的旗下藝人SISTAR合作，開始於世界DJ界爆紅。多年來她到訪演出過的國家可以用「數之不盡」去形容，近至台灣、大馬、中國，遠至美國等地都有她的足跡。

除了在台上的表演受到樂迷歡迎，她亦經常於IG上分享日常生活照片及短片，有趣之餘亦有不少福利畫面，所以她也十分受網民歡迎。從2013年至2023年，實在不得不佩服她的努力。