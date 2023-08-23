林嘉華仔仔榮升老闆擁個人服裝品牌　加拿大街邊擺檔父母到場力撐

66歲林嘉華1988年他與太太劉寶珍（Jumbo）及兒子林政峰（Jefford）移居加拿大。他曾幾度回港拍電影及劇集，但近年逐漸減產，只在當地參演舞台劇，並為加拿大中文電台Fairchild Radio Toronto擔任主持。

林嘉華一家三口慶祝父親節！（微博@林嘉華Dominic）

近日Jumbo更新Instagram，爆原來Jefford已榮升老闆開設個人服裝品牌，更在當地擺檔開Pop Up Store，相當叻仔。

林嘉華仲係好型。（Facebook頻道 Fairchild Radio Toronto 截圖）

Jumbo地曬出照片，Jefford親力親為打理檔口，對生意十分上心，開始有幾分老闆風範。而林嘉華兩公婆當然會親自到場支持仔仔。林嘉華戴上Cap帽及太陽眼鏡，一頭白髮，但依然靚仔，見到仔仔終於擺檔驕傲又開心，仲同仔仔戴同款同色父子Cap帽現身，可見父子關係融洽。

現時定居加拿大的林嘉華有為加拿大中文電台Fairchild Radio擔任主持。（微博@林嘉華Dominic）

林嘉華與前TVB服裝指導劉寶珍1984年結婚後誕下一子，為了讓兒子有更好的教育及成長環境，林嘉華決定舉家移民加拿大，多年來他經常加、港兩邊走繼續工作。2019年他再次約滿TVB後長駐加拿大。現在加拿大定居的林嘉華工作之外，閒時也與太太四出遊玩，出海釣魚，兩公婆亦有一起去睇舞台劇，享受半退休生活。而林嘉華在加拿大的大屋空間極闊落，家中設計簡約，廚房設備一應俱全，更設有自家庭院，一家三口不時在戶外花園燒烤，生活寫意！

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