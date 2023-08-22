釀魂｜姜大衛拍動作場面堅拒用替身 ：一拍打戲就精神晒

姜大衛（John哥）在過往的作品中，多數飾演大俠或有錢佬，於新戲《釀魂》中，為幫愛女（陳紫萱）報仇，毒殺全村人，最終搞到心魔纏身，既係慈父又係殺人狂，每日妝容都是亂糟糟，連John哥自己都話「角色複雜，有啲壓力」。



姜大衛首次與Anson Lo、陳紫萱合作。

《釀魂》故事講Anson Lo飾演嘅張子傑，與友人去到隱世村落散心，抵步後不久，隨即被村民姜大衛驅趕。入黑後， 各人因各自心魔而遇到怪異幻象，心境逐漸轉變，意外接連發生。首次與鏡仔合作，John哥直言本身對Anson Lo並不認識，但他亦樂見影壇有新血加入。「新人好多，但無機會上位，佢哋算係另類、上到位，呢個係電影界好事，我哋需要年輕演員。」

對於陳紫萱與Anson Lo的表現，作為前輩嘅John哥表示難以評價，因為每位演員都各有做法，但如果有一個好劇本、好角色，相信每位演員都能好好發揮。「大家都用功，Anson Lo因為仲有其他工作，所以更辛苦，見到佢都辛苦，開始都好攰，但佢一埋位就ok，呢個都係演員通病，因為佢唱歌跳舞出身，諗唔到都會識咁。」

陳紫萱與John飾演父女，她大讚John哥親和力十足。(葉志明攝)

John哥唔介意親身打

《釀魂》開拍前，為了令每個角色都有用處，通宵開會研究好幾個晚上，Anson Lo感謝前輩為他們提供了不少意見，到正式拍攝時，無論文戲或動作戲，都很快帶大家入戲。講到動作戲，John哥在戲中與林耀聲、朱栢康有不少打鬥場面，年屆76歲嘅佢堅持親身上陣。「唔算好犀利，佢哋有提議用替身，但我話唔使，自己知道邊啲做到邊啲做唔到，有幾幕係唔小心跌親，同林耀聲對打唔小心跌落地，但好在冇受傷。」John哥仲話自己係「一拍打戲就精神晒。」

John哥同林燿聲拍打戲時，因為大家都太投入搞到跌親。

每日收工全身泥水

戲中不少場景都在荒山野嶺拍攝，問到有否拍到疑身疑鬼，Anson Lo就話:「我哋去過幾個地方，廁所入面有好多鏡同陣，加上冇燈，大家去廁所時會好驚，所以去廁所時都需要另一個人喺外面守住，係幾恐怖。不過我覺得環境惡劣啲，因為多數都係去山頭，特別係個酒莊，本身都污糟，但我哋令到佢再泥濘啲，我哋成日喺地打、翻滾，每日收工返屋企都係泥同水。」

陳紫萱在戲中自殺身亡後，John哥亦開始出現心魔，兩父女雖然同在一堅簷下，卻不曾見面。

Wardrobe： Maison Margiela, Lane Crawford, Christian Louboutin （盧瀚霆）、SNIDLE（陳紫萱）

Stylist： PIPA Creative（盧瀚霆）

Makeup : KINGS MAKEUP / Sandy Wong@kingsmakeup（姜大衛、陳紫萱）

Hair : Match Tong（姜大衛、陳紫萱）

場地： STUDIOMETA