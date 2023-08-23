周永恆稱自己沒有進入「網絡2.0」卻被欺凌：我笑得他人看不穿

周永恆最近因參加一場拳賽再度走入大家眼中，提起這個名字，大家只會聯想到賤男、渣男、出軌、家暴等等負面字眼。的確，他確實是曾經犯錯，不過對於自己「創作」的初心一直沒有變。

周永恆接受《香港01》訪問時表示自己沒有進入過「網絡2.0」的世界，即是甚麼？Facebook、Instagram、YouTube等等網上平台，他的年代只會影硬照、做訪問，藝人與觀眾之間保持一定的距離，他亦稱自己被這批「網絡2.0」的欺凌，大眾認識他的大致形象就是從這個時代出現。

周永恆因婚外情和家暴而有「世紀賤男」之稱。（資料圖片）

「而家嗰個距離感咁近都好假，都唔係真嘅，衰啲咁講，佢哋靠抽水呃like，我哋都真係做貨品。你要作曲作詞唱歌錄音等等你先做到歌手，唔係網紅歌手，喺我眼中佢哋唔係曲手，剩係叫唱歌嘅人，而家係人都叫歌手，我都唔識分。」周永恆最不屑這個2.0時代，形容為薯片多過薯仔，他說：「好cheap，cheap在唔使時間唔使做嘢唔使練，即食，即係就係抽水，就係cheap。我唔理架，如果你真係有自己作品，你唔會想進入，我本身係1.0，點會變2.0，就好似啲人多咗薯片食，少咗薯仔食。」周永恆表示3.0正在出現，就是AI，又是一個複雜的問題。

周永恆最近宣布與霍哥打一場拳賽。（陳順禎攝）

「而家啲人開始玩爆咗2.0，冇營養價值，都要認清事實，網絡開始有返啲道德價值，開始有人講我以前做啲咩，唔係剩係識得鬧。啲人點睇我咪點睇囉，我無乜所謂，唔影響我練嘢。我冇變過，我熱愛藝術，我分過手出過軌離過婚，一個藝術家，至於賤唔賤，是但，過去唔好嘅新聞只不過係任何人喺生命遇到嘅任何事。」

周永恆與仔仔的親子時光。(Britni ig)

對於自己曾做「外賣仔」，他不覺得羞愧，男人養妻活兒擔起一頭家，是他自己要做的事，不過現在已經無再做。「而家都冇單，以前幾好做過，疫情嗰陣有單，唔出得街，戴住口罩，咁我ok喇。而家出到去，咁少單又冇口罩戴，廢事喇，話晒都公眾人物，唔係話好唔好睇，係件事好唔好做，搵錢嘛。（點解做外賣？）主要睇小朋友，時間鬆動啲，我剩係做屋企附近單，我喺屋企等。養妻活兒摱摱緊，夠交租夠食囉。之後賣生活產品，擺網購、教人打坐 、自然療法。」當時他經歷網絡2.0年代，香港沒再做幕前幕後，反而北上內地發展，他指：「開咗間Marketing公司，製作公司跟住收下劇本幫人地分raising去嗰啲同娛樂公司有關嘅上市公司，項目總監又有，總之做製作，做監製嗰啲囉。嗰陣咪就係你哋笑我太瘋癲嗰陣時，我笑得他人看不穿呀。」

做男人最緊要有承擔。（周永恆@微博）

作為2.0年代的受害者，其實還有一個張致恆，周永恆坦言跟他好熟悉、有交流，不過指自己絕對同佢唔似，但網民的留言就好似，他說：「我可以隨時出碟，隨時發布任何作品，我自己做製作，我出碟係為咗我想，唔係搵錢，想同大家分享訊息。佢係藝人，我係製作人，我唔係明星，佢係明星，不過有機會參演戲，我做做吓去咗TVB幕後，我都冇走去幕前，我中間拍過劇，之後去咗做作曲。」