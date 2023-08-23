港台首個真人藍本AI主持面世　「AI淑梅」夥真車淑梅與聽眾玩遊戲

香港電台於六月份首度推出虛擬天氣主播Aida後，收到不少迴響。港台感謝各方給予意見，並不斷研究AI人工智能技術的可行性 冀 為節目引入新元素。由港台第一台與科技 公司合作創造的港台第二位AI成員「AI淑梅」 由8月 21日起投入服務， 與淑梅姐一同為有獎問答遊戲「一台二十問」擔任主持 。

港台第二位AI成員「AI淑梅」 投入服務。

「一台二十問」旨在透過遊戲增加與聽眾互動，讓他們對港台第一台有更多的認識。港台第一台節目總監張璧賢表示「遊戲內容圍繞第一台節目的資料和電台冷知識。要找一位代表人物為遊戲身兼虛擬和真實主持，當然非淑梅姐莫屬。她縱橫廣播界多年，是第一台的台柱，更是香港電台的Icon，一句『大家好，我係車淑梅。』 已令聽眾有無比的親切感。 」對於獲邀成為AI主持的原型，淑梅姐一口答應，更笑言十分期待看到「AI淑梅」的樣子除了外貌，也想知道其聲音會否更加清、更加靚。

淑梅姐更笑言十分期待看到「AI淑梅」的樣子。

「AI淑梅」 合成淑梅姐的外貌和聲線而成。張璧賢提及當中的難度時指 「我們邀請初創公司合作，提供了多款淑梅姐不同角度和造型的相片，以及大量錄音檔案作模仿設計。由於廣東話有九個聲調，再加上每人都有不同的聲紋，要把說話語氣、節奏和聲線做得神似和流暢可謂難上加難。過程中已改良過十多個版本。 雖然『 AI淑梅 』仍然有不少進步空間但我們總算在 AI技術方面又前行了一步。 」 她補充稱因為「 一台二十問」遊戲安排 在 IG Story進行，所以 「 AI淑梅」 設 計上以卡通化和玩味性較重的造型出現，希望帶出淑梅姐笑容可掬的親切感。

「AI淑梅」 合成淑梅姐的外貌和聲線而成。

至於淑梅姐對於「AI淑梅」有何評價 「『她』在咬字方面要繼續改進，證明我仍未被AI取代哩」淑梅姐回想小時候雖然很愛播音，可惜說話時滿口客家話口音， 所以只可以羡慕姐姐車森梅能夠做電台廣播。 直至中四那 年，姐姐見她對播音始終念念不忘，便鼓勵她積極改善發音，還當她的師傅，陪她苦練廣東話，成就了後來字正腔圓的車淑梅。淑梅姐還說「希望『 AI淑梅 』有一天能夠像我一樣，說得一口標準的廣東話。 其實我第一眼見到 『 她 』覺得很有趣，或者我可以反過來模仿 『 她 』 ，說不定會帶出一些新鮮感。 」

「一台二十問」即日起8月21日） 逢周一、三、五在港台第一台的 IG Story專頁http://instagram.com/rthkradio1 播出由「AI淑梅」發問題目並於翌日由淑梅姐真人解答。歡迎大眾登入參與遊戲，贏取獎品。

有關「一台二十問」片段，可登入以下港台第一台IG連結：http://instagram.com/rthkradio1