東京愛情動作故事｜已婚男主被爆藏私生子拒撫養　澄清：畀咗30萬

myTV SUPER最新購入的劇集《東京愛情動作故事》日前已經上架，劇集邀請了10位日本AV女優演出，包括天使萌、羽田愛、古川伊織、八掛海、楪可憐、相澤南、Mihiro、山手梨愛、河北彩花及桃乃木香奈，而男主角就是陳啟榮（Aero Chan），曾參加《亞洲星光大道3》的Aero以「陳飛機」之名因活躍於網上討論區而備受關注，不過近日就被爆出與一名韓裔女子發生關係後始亂終棄，不但未有承擔養育BB的責任，更拒絕為患病的BB捐骨髓，掀起網民熱議！而Aero在接受《香港01》訪問時就澄清自己有給錢：「兩年內大概畀咗三十萬港紙咁上下啦！」

陳啟榮（Aero Chan）擔任《東京愛情動作故事》男主角。（影片截圖）

有網民在討論區爆料指，Aero在2020年4月故意隱瞞已婚事實，與一名韓裔女子N發生關係，並令對方懷孕，但由於N患有先天性左心房心臓畸形、大動脈血管畸形，加上意外懷孕，所以打算墮胎，不過Aero就堅持要對方誕下BB，BB在2021年9月順利出世，可惜BB患上左再生障礙性貧血，需要親人捐贈骨髓，但Aero就否認是自己的骨肉，更拒絕捐出骨髓，亦沒有支付任何費用。網民更指Aero甚至不斷周圍散佈謠言，指控N是為錢而用BB來威脅自己，而BB就病情反復，N亦因本身身體狀況差，加上獨自照顧患病BB的壓力、Aero言語攻擊下，在去年8月至11月期間昏迷了很長時間。而N的朋友已積極聯絡Aero及其身邊的朋友，希望Aero可以捐骨髓、繳付BB的醫療費用、簽字放棄繼承N的保險遺產等等，但Aero一概拒絕。直至N終於醒來後，身體狀況依然好差，未能正常活動，但Aero仍不理會N母子，更繼續言語攻擊N，甚至與朋友出言叫對方去死。

對此，Aero在7月底就於IG發長文道歉，他承認私生活出現問題，並向自己的另一半道歉，承諾會彌補。Aero亦有向N道歉，並解釋事件，自言從未見過BB，但就承諾會竭盡所能：「我承諾不會放下這個責任，我會竭盡所能，給予孩子最好的關愛和關心，以及孩子的醫療費用，確保孩子得到最確切的醫療照顧。」Aero表示會積極改變自己，成為更好的人！

Aero在7月底於IG發長文道歉。（IG@aeroplanechan）