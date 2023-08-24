波多野結衣相隔5年再襲港開15周年見面會　零距離與粉絲共進晚宴

日本神級女優波多野結衣及大槻響出道多年一直人氣高企，為慶祝入行15周年，兩位女優將於香港及台灣等地舉行粉絲見面會，與一眾Fans分享多年來的甜蜜回憶，更以香港作為首站，於9月14日舉行【波多野結衣＆大槻響15週年粉絲限定見面會香港站2023< For 15 Years >】，兩人直言要將自己當成最驚喜的禮物，送給香港一直支持自己的熱情粉絲！



日本神級女優波多野結衣相隔5年將再度襲港見FANS。

近年有「世界的波多野結衣」稱呼的波多野老師一直以勤力拚搏見稱，自2008年出道至今15年，拍攝超過2000支作品，依然是高銷量的AV女優！上一次波多野公開來港是2018年宣傳有份參與的港產片《棟篤特工》，行年宵花市又大歎港式小食，下月波多野將聯同一樣入行15周年的女優好友大槻響來港慰Fans，舉行【波多野結衣＆大槻響15週年粉絲限定見面會香港站2023< For 15 Years >】！兩女最近搞作多多，日前公開以女性格鬥為主題的寫真，激戰畫面登上網上新聞熱搜，對於即將來港，她們特別拍片跟粉絲打招呼，表示非常期待此行，波多野說：「香港的朋友好耐冇見！有冇掛住我呀？我好掛住你哋呀！特別感謝呢15年一直支持我嘅你哋，嚟緊我會同好姊妹大槻響送上無限感激！」大槻響則說：「終於可以同大家講，我要去香港啦！九月中我會同姊妹波多野結衣開粉絲見面會，大家快啲嚟同我哋一齊細數呢十五年美好回憶啦！」

波多野結衣及大槻響將於香港及台灣等地舉行粉絲見面會，與一眾Fans分享多年來的甜蜜回憶。

此行預計兩人會逗留三天，當中粉絲見面會將以日本及台灣的活動規格舉行，招待逾400名粉絲，是香港難得具規模的AV女優見面活動，可說是開創先河！見面會上，香港站主辦單位巧鬆啲將安排多個遊戲及互動環節，讓粉絲與兩位女神有各式近距離接觸，具體內容將稍後公布。

日本神級女優波多野結衣粉絲見面會將以日本及台灣的活動規格舉行，招待逾400名粉絲。

而活動前一晚 (即9月13日晚上)，大會更破天荒安排晚宴活動，波多野及大槻響將與VIP粉絲共進晚餐，品嘗市價近2,000港元的日式佳餚，粉絲可近距離與兩位女優用餐交流，享受男友視角的沉浸式體驗，滿足各粉絲期待已久的願望，實屬難能可貴！