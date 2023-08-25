《假面女郎》男團偶像借錢情節　跟《全民造星5》退賽Nathan一樣

近日Netflix新劇《假面女郎》，劇中女角遇盡渣男，而在第4集的劇情，出現了李濬榮飾演的帥哥崔復容，視喜歡他的金春愛為提款機，當成為明星後即跟對方割席，跟《全民造星5》退賽的魏念恩事件，竟然如出一轍，仿如神預言，網民慨嘆天下渣男行為全部一模一樣。

《假面女郎》是近日Netflix新劇。（劇照）

《假面女郎》第4集出場的金春愛（韓材利飾），劇中講到她喜歡英俊的崔復容，但復容一直視她為提款機，只要冇錢就會找她甜言蜜語借錢，之後復容成為男團偶像，即扮唔識一直支持她的金春愛，更出言羞辱她。其後復容被爆黑歷史，被迫退團，之後更成為頹廢男，劇情發展留待觀眾追看，但網民發現劇中的渣男情節，竟跟早前退團的魏念恩（Nathan）一樣。

李濬榮飾演男團偶像崔復容。（劇照）

金春愛被崔復容當提款機。（劇照）

《全民造星5》退賽的魏念恩（Nathan），經常向前女友Jessie借錢，但當成為造星大熱，即向Jessie提出分手，而Jessie疑一時想不開輕生。Nathan之後被爆出分手後仍向女友Jessie借錢，形象盡毀，成為渣男代表，跟《假面女郎》的情節近似，仿如神預言。

《全民造星5》魏念恩（Nathan）退賽原因：

《全民造星5》退賽的魏念恩（Nathan）。（資料圖片）

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Nathan拍拖期間已多次問Jessie借錢，連100蚊都要問女友借：