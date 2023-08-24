福島核廢水｜林柏希預計生意短時間都會受影響　轉向其他地方入貨

日本今日（24日）中午排放福島核電廠的核廢水，香港政府由今晨起啟動進口管制措施，禁止東京、千葉等10個都縣的水產品進口。日式料理餐廳自然是首當其衝受到影響，前新城電台副台長林柏希（Will）近年轉投飲食業，他今日就有關排放核廢水這事作出回應。

前新城電台副台長林柏希（Will）近年轉投飲食業，他今日就有關排放核廢水這事作出回應。(ig@lam_william)

林柏希表示暫時未知會否影響生意，因為未知大家的心態如何：「我哋當中有9成嘅貨係嚟自日本啦，當中之前可能有受影響嘅縣，咁而家就會將佢減到大概日本貨6成左右，咁就算日本貨都係嚟自北海道、九州啊呢啲唔受影響嘅縣。除此之外，淨返嗰4成就會係環球搵貨啦，因為海產嗰啲你都要安全㗎嘛，咁所以我哋又開始係澳洲啊、加拿大、新西蘭、北歐啊嗰啲搵貨，希望食客會食得安心。」

林柏希表示暫時未知會否影響生意，因為未知大家的心態如何。（節目截圖）

林柏希亦預計生意在短時期內都會受到影響，因為香港是一個美食天堂，有很多食物種類可以選擇。加上香港人很善忘的，他表示希望過了這段時間之後，生意會回升，最後他亦強調會令客人食得安心及放心。

林柏希亦預計生意在短時期內都會受到影響。（節目截圖）

對於香港禁止10個都縣的水產品進口，日式料理餐廳自然要在其他地方採購，成本亦自然增加，林柏希就表示：「你見到呢啲供應商好明顯已經多咗好多條件，同埋價格已經升咗10％，呢啲升幅我哋唔能夠轉嫁畀消費者。」幸好這10個都縣的食材可以在其他地方找到，只是來貨的時間會較長而已，受影響不算太大。