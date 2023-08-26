Patrick Sir棄星二代名幼　注重自主學習：想Preemo入喇沙小學

由補習天王轉戰幕前的Patrick Sir（林溥來），憑高學歷和健康正氣的形象深入民心。最近，他就分享了囝囝Preemo開學的片段，並寫道：「Preemo 終於踏入人生第一個重要嘅階段⋯正式返PN喇！見到佢着住校服個樣，真係好感動！」原來Preemo並未就讀大受家長追捧的星二代名幼，反而選擇Patrick Sir擔任校監的Galilee International School（伽利利國際幼稚園），據知GIS的學費為一年為$61,930，絕對是性價比超高的國際幼稚園。

Patrick Sir未有跟風揀傳統名幼！（IG/@patrick_sir_on_air）

Patrick Sir接受《香港01》訪問時，就大方分享自己的育兒心得。Patrick Sir指：「傳統嗰啲我又冇乜點諗過，人太多，我又鍾意師生比例低啲會好啲。而我揀GIS因為係行IB課程，係香港少數幼稚園都行IB嘅學校，而家好多傳統名校拔萃、聖保祿嗰啲都行IB，我自己都睇過IB嘅理念都非常之好，呢間學校做IB做得好出色，IB會令小朋友嘅自主學習會好強，自理能力會好高，我哋個仔都係呢種性格，所以我就覺得好啱佢。另外，語言方面因為係國際學校，始終會令佢英文好好多，佢哋係好自然唔係死記，好自然同你玩去學習，所以就學得好快啲細路仔。同埋講起Happy School，佢又同有啲Happy School唔同，譬如有啲傳統Happy School會過份Happy齋玩，但呢度係有一個系統IB World School唔係咁容易攞到，有系統性學習，唔係齋Happy。」

Patrick Sir自有一套育兒心得！（IG/@patrick_sir_on_air）

而Preemo也遺傳了爸爸的語言天份，約歲半人仔開始牙牙學語，咬字發音甚為準確，兩歲就懂得用完整句子對答。對於如何培養兒子，Patrick Sir指：「我自己一定好睇個小朋友嘅特質嚟培養，唔會用同一套方式去培養唔同小朋友，因為唔同嘅小朋友有唔同特質，如果你拿捏到佢個性格嚟培育佢，事半功倍㗎！即係你捕捉到佢個性格，畀少少引導佢，佢個學習係自己去做，好過你套一套唔適合佢嘅嘢落去。之後佢又讀得辛苦，你又讀得辛苦。所以第一我好睇性格，去建立我對佢嘅教育方式、說話態度等等，第二係要佢學識探究能力要強，即係self-learning，要佢自己去搵嘢去學，我同我老婆自己都係咁教，因為我係用廣東話去教Preemo，等佢好夠膽表達，令佢兩歲鬆少少講嘢已經好叻，好多小朋友單字緊，佢已經用完整句子對答，同埋佢個自主性好高，雖然有時會過高，但都ok，佢食嘢可以自己坐喺度食，自己搞掂晒。」

Patrick Sir看重性格培育。（IG/@patrick_sir_on_air）

中小學均畢業於名校喇沙的Patrick Sir亦坦言想Preemo入喇沙，但他亦坦言：「因為情意結，但傳統名校一定有佢嘅好處，課程好穩定、老師好好同學校環境好好。當然都唔係我話入就入，都要睇佢到時考唔考到，但如果去到K2，見佢性格好啱國際學校，可能我都會諗國際學校，所以暫時未知。」他又指見目前Preemo很快已融入校園生活，非常開心。

點撃下圖睇Patrick Sir以近3千萬購入大圍壹號雲頂一個特色戶：