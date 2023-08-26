林志穎慶幸車禍兒子無受傷　手部仍有11條鈦合金釘：現在無法伸直

林志穎在去年遭遇嚴重車禍後，首度參加內地綜藝節目《披荊斬棘3》，與一班新朋舊友聚首。在初舞台表演中，他與藍正龍一組，兩人談及車禍時，林志穎表示現在情況好多了，更以一句「就是一個意外而已」輕輕帶過，並稱幸好那時受傷的是自己，兒子只是受到驚嚇：「萬一他有任何的狀況，我怎麼去過我的未來。如果是他受傷，我沒有辦法接受。」說完便眼紅紅。



林志穎慶幸受傷的是自己，提及如果兒子受傷即刻哽咽。（視頻截圖）

節目中，林志穎透露了受傷情況以及公開X光片：「其實頭部的創傷是最大的，那時候甚至是撞裂，然後臉面骨折，一不小心就半身不遂，這邊（眼部下方）都碎掉了，然後這裡（顴骨下方），上頜從這裡斷裂到這裡（另一邊顴骨下方），所有臉部鎖了差不多二十多個鈦合金的點，像我手臂這邊是太鈦合金板，鎖了十一個鈦合金的釘子在手上。因為還沒有完全恢復，我現在只能抬到這裡（手踭與肩部齊平）。」

由公開的去年9月做康復訓練的畫面來看，林志穎只是做一些簡單的基本動作也疼痛難忍，他續指道：「畢竟動了很多的一些骨頭復合手術，恢復的過程確實很煎熬。在醫院其實最常看的就是歌迷的一些留言，不停地在下面支持、打氣鼓勵，雖然我現在還沒有非常好，但是歌迷這麼樣地讓我勇敢地站出來，不管別人說拍到我怎麼樣，這就是我怎麼樣！」

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