劉馬車堅稱同鄧月平拍過拖　揚言有實質證據等「發酵」：我有片！

網紅劉馬車早前出獄後依然不改其出位風格，借由與鄧月平「傳緋聞」而再次引起網民關注。今日（26/08）他約粉絲相聚，未到約定時間已有7至8位粉絲於尖沙咀鐘樓附近等待他的出現。劉馬車接受《香港01》訪問時，仍堅稱曾與鄧月平拍拖，更直言有證據，他說：「我有片！」



劉馬車表示曾與鄧月平拍過拖。（IG圖片）

想娶鄧月平

他說：「30歲之前仍然想娶佢！我今年27，希望自己無論喺音樂或者演藝事業上面更上一層樓，我唔想俾人話食軟飯。」他又再次澄清，自己的確與鄧月平拍過拖，而且他們之間非常純潔：「我哋冇親密行為或者肉體關係。（拖手仔，鍚嘴？）情到濃時就好難避免，我哋有嘴對嘴，但係當時唔係為嘴而嘴，都係去到嗰個moment。」

劉馬車約粉絲見面，約有7，8個人出席。（林迅景 攝）

劉馬車到場後和粉絲一起歡呼唱歌。（林迅景 攝）

旁邊的大叔大媽旅行團睇到獃咗。（林迅景 攝）

被鄧月平奪走「人生最寶貴第一次」

他還「似層層」地講述當時的情況，他說：「當時行觀塘海旁，我仍然好回味當時畫面。當時我出道咗幾年，佢都未正式出道。佢當時15歲幾，大家都情竇初開。（月平的初吻？）我唔知係咪佢嘅初吻，反正就係我嘅初吻，我人生最寶貴嘅一次就畀咗佢，但係我冇後悔嘅。」他表示，後來因為鄧月平認識了一個富二代，娛樂公司的老闆，又在朋輩的影響下才慢慢疏遠了。他也透露，分手的時候兩人面對面相見，他說：「佢話，大家呢個時候一齊都唔係咁好，想等大家再好啲先，佢其實係暗示同我一齊冇進步空間。」

劉馬車堅稱同鄧月平拍過拖，並表示持有「攬攬錫錫」的影片。（林迅景 攝）

劉馬車表示之後會同粉絲一齊去食飯唱K。（林迅景 攝）

有片證同鄧月平關係

雖然很多網民笑他「吹水」，表示「冇圖冇證據」，認為他曾與鄧月平拍拖是假的，對此，他則回應：「等大家個反應再大啲，我想睇網上討論再升溫，即係嗰啲『馬車你收X啦！』『吹水』嗰啲。我有片添，但係唔係嗰啲床照，色情嘢，係啲攬攬鍚鍚，生活上嘅點滴，其實就好平常。但係我又唔會受網民啲激將法，我就係鍾意吊吓你癮，放心，適當時候我會放出嚟！」

劉馬車忽然自爆同鄧月平拍過拖，指不想再讓對方傷心。（IG@carriagelau0415）

鄧月平靚相。（IG@lllarine）

劉馬車。（林迅景 攝）

想同月平演夫妻拍床上戲

劉馬車更表示正在積極地邀請鄧月平與他一起參演電影，他還想和她在電影中飾演夫妻，但就不會以提過的所謂短片威脅。他說：「月平同我拍戲？我會畀個角色，應該係直接老婆，因為現實中冇機會實現，就可以圓咗心願。（床上戲？）都OK嘅，視乎情況囉，我都會祝福佢，我都知自己現實中好難同佢一齊。」