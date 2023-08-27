專訪 | 日本天才舞者KYOKA年少成名增信心　讚本港舞者：個性較強

日本舞者KYOKA，出生於1996年，8歲習舞，9歲開始接觸Hiphop，11歲已斬獲日本全國少兒街舞大賽冠軍，一路過關斬將，到20歲便奪得世界頂級街舞賽事Juste Debout Hiphop總冠軍，名聲響徹整個街舞屆，履歷輝煌。



KYOKA的家人很支持她跳舞，並告誡她如果想學的話，就不要輕易放棄。（梁碧玲攝）

奪Juste Debout世界總冠軍信心倍增 KYOKA其實不喜歡Battle？

第一次與KYOKA見面，她打扮依然個性，看似纖幼的四肢與嬌小的身軀，實際蘊藏著驚人的力量與控制力，風格別樹一幟，氣場十足。年少成名，KYOKA表示這為自己增添了很多信心：「日本這個國家要得到別人的認同是一件很難的事，何況當時年紀尚幼，所以奪冠後令自己更有自信，讓大家相信即使年紀小，但依然可以贏得比賽。當奪得Juste Debout冠軍後，大家都開始認同我，那時就改變了我。」

KYOKA看日本OG舞者D’OAM跳舞，之後認識WILD CHERRY，問對方D‘’OAM跳的是什麼style，因為好型，得知是Hiphop後，KYOKA就便開始學。（梁碧玲攝）

有關注街舞的朋友都一定看過KYOKA的Battle，動作流暢，框架大，且能帶動觀眾熱情，不過她坦言其實自己每次Battle都很緊張：「KYOKA不喜歡Battle，如果喜歡Battle，當然就不會緊張。現在將每次Battle視為一個挑戰，譬如有一個對手，就當這場Battle是share自己身上的舞蹈，去交流，以這樣的方式參加Battle。」

KYOKA將Battle視為分享經驗。（梁碧玲攝）

8歲開始跳舞目標已是世界冠軍 曾因忙碌忽略身體險截肢

由8歲開始跳舞，KYOKA的目標就是世界第一，她認為最難的事，就是堅持：「在追尋這個目標期間，我參加了很多Battle，但那時的自己可能未夠好，就會經常輸。所以每天都很努力訓練，必死一樣訓練，且父母對我好嚴厲，會同我講做到為止。」

作為舞者與跳舞老師，KYOKA也希望能夠平衡工作與愛好。（梁碧玲攝）

在外界看來，KYOKA是天才少女，殊不知2015年她曾遭遇一場大病，更險些截肢。當時KYOKA一直忙於評審與跳舞工作，由於免疫力降低，不小心擦傷手指後，她感染了一種叫做食人菌的細菌，當到達醫院時，醫生第一句就告訴她：「將你隻手切掉」，KYOKA心想：「是不是真的那麼嚴重？」但醫生表示她去得太遲，加之疼痛難忍，KYOKA也只能同意醫生的做法：「那就截掉！」沒有想到會如此灑脫，她笑言：「如果真的截肢，現在應該不會跳舞。幸好醫生好好，找到其他方法治療，避免了截肢，所以康復之後，我也覺得很感謝神，可以留著隻手，才能繼續做老師。」康復後的KYOKA也有所感悟，見到別人做得很辛苦的時候，她會同人講好好休息，不要搏得太盡，令到自己生病：「因為我自己好遲看病才導致那麼嚴重的後果，所以不希望大家像這樣，希望可以好好休息。」

由大病到再度可以跳舞，KYOKA花了5、6個月時間，因為治療期間只能睡在床上，手無法活動。

KYOKA望Red Bull街舞比賽令大眾認識Battle 讚本地舞者表現自己是好事

被譽為街舞殿堂的Red Bull Dance Your Style將於9月17日首次登陸香港，在香港文化中心露天廣場舉行，本港16位不同舞種的舞者進行一對一Battle，每回合的贏家均由現場觀眾投票決定晉級。作為Red Bull Dancer之一的KYOKA也對是次比賽發表個人見解：「Red Bull的賽制可以看到很多創新的東西。現在有很多不同的跳舞比賽，但街舞比賽似乎沒有太多人看過，加之愈發多的音樂出現，特別是K-Pop，這個比賽中有很多不同的曲風，可以令更多人看到不同的東西，知道跳街舞是一件什麼樣的事，Battle是怎樣一回事。」

KYOKA認為這項比賽最重要享受Battle的過程，令大眾開心。（梁碧玲攝）

是次KYOKA到港其實正是為這個比賽宣傳，且會同16位舞者一起交流，但早在幾年前，她亦曾來港參加Workshop，作為舞者，她分享了對香港街舞的看法：「因為香港的生活節奏不同，接觸到的東西也不同，可能現在很多人跳的freestyle，不同的是，大家個性比較強，比較鍾意表現自己，可以看得出性格如何，但日本人比較害羞，這（展現個性）是好事，對於舞者來講非常重要。」

KYOKA大談對本地街舞的看法。（梁碧玲攝）

分享未來計劃

對於未來，KYOKA當然會繼續舞蹈事業，同時也希望創立自己的品牌：「做一些服裝，不限於Hiphop或者Dancer穿，可能用一些比較特別的物料，讓所有人都可以穿的服裝。我喜歡做一些會令人喜歡的東西，譬如我鍾意狗，可能會做相關一些關於狗的東西，寵物店之類，或者開一間咖啡店，因為我家人喜歡飲咖啡。」

KYOKA對未來有很多規劃。（梁碧玲攝）

場地提供：Boogie Renaissance Studio