黃旼炫澳門演唱會獻唱《想見你》主題曲　粉絲準備驚喜場面感動

韓國男團NU'EST成員黃旼炫昨晚（26日）在澳門舉行演唱會《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》，這次是他出道以來首次以個人身份在澳門開騷，他表示心情激動。



黃旼炫完成澳門首個個人演唱會。（劉智源攝）

黃旼炫甫開場即帶來人氣歌《Hidden Side》炒熱現場氣氛，他更用中文講到：「大家好，我是黃旼炫，我好想你。」與港澳粉絲打招呼。被問到久違再到訪澳門的心情，他表示因為已很久沒有來澳門，所以出發前心情激動又開心。黃旼炫亦分享最近工作繁忙，邊拍劇又要準備演唱會，早前又開始了新作品的拍攝。

黃旼炫邊拍劇邊準備演唱會，但他沒有呻辛苦。（劉智源攝）

黃旼炫即場跟主持人學中文，哄得現場粉絲非常開心。（劉智源攝）

雖然行程滿檔，但向來愛錫粉絲的黃旼炫仍特意練習中文，為現場觀眾驚喜獻唱八三夭的《想見你想見你想見你》，用心到不得了。其後他亦有唱出《Universe》及《Perfect Type》等大熱歌曲，黃旼炫講到托大家一直在遠處替他應援的福，因此所有支持都是他的原動力。最後粉絲特意為偶像準備應援影片，又唱生日歌補祝黃旼炫的8月生日。見到粉然的用心準備，黃旼炫表示十分感動，並約定大家在下一個夏天再見。

黃旼炫約定大家下個夏天再見面。（劉智源攝）

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